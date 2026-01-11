Tráiler vuelca en la México - Toluca y provoca tráfico lento; reportan al conductor lesionado

Tráiler sufre aparatoso accidente sobre la autopista México-Toluca, este 11 de enero de 2026.

La volcadura de un tráiler registrada este domingo en la autopista México - Toluca habría dejado al menos una persona lesionada y afectaciones vehiculares a la altura del municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México.

El aparatoso incidente ocurrió al rededor de las 14:00 horas, a pocos kilómetros de La Marquesa, cerca del kilómetro 036+500 con dirección a Toluca, según informó la Guardia Nacional.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 036+500 de la carretera México - Toluca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/8Ma00Mp6Pv — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 11, 2026

Minutos antes de las 16:00 horas, el C5 del Estado de México advirtió a conductores que persistía el tránsito lento; además, la Guardia Nacional reportó cierre parcial a la circulación en la zona del accidente.

¡Tómalo en cuenta si vas en camino! 🛣️



Se reporta tráfico lento en la carretera México-Toluca, dirección #Toluca específicamente en la zona de La Marquesa, municipio de #Ocoyoacac. La afectación se debe a un incidente vial reportado hace unos momentos. 🚚🚧



✅ Recomendaciones:… pic.twitter.com/KTwonnEe2V — C5 Estado de México (@C5Edomex) January 11, 2026

Al respecto, la presidenta municipal de Ocoyoacac, Nancy Valdez Ruiz, informó que personal de Protección Civil y Bomberos atendió el incidente , que también provocó afectaciones a la circulación en la carretera libre con dirección a Toluca.

“Se recomienda manejar con precaución”, añadió en su cuenta de Facebook, donde compartió fotografías en las que es posible apreciar a la pesada unidad siniestrada, luego de que, presuntamente, se precipitó al vacío desde la carretera libre.

Antes de desbarrancar, el tráiler golpeó a un automóvil que circulaba en paralelo; sin embargo, logró frenar antes de caer desde lo alto del talud. En tanto, el vehículo de carga quedó completamente destrozado.

De acuerdo con Foro TV, el conductor del tráiler resultó lesionado y fue trasladado de emergencia a un hospital; sin embargo, se desconocen más detalles, así como su estado de salud.

A las 16:53 horas, casi tres horas después del accidente, los carriles fueron liberados y quedó restablecida la circulación en la autopista México - Toluca.

El C5 mexiquense recomendó a conductores manejar con precaución, evitar distracciones y llamar al 911 en caso de alguna emergencia.

#Actualización ✅



🗣️ Se informa que; tras el accidente ocurrido esta tarde en la carretera México-Toluca 🛣️ , pasando La Marquesa #Ocoyoacac dirección a #Toluca, ya se encuentran liberados los carriles y se circula con normalidad 🚗 🚙 .



Te recordamod que #ManejaConPrecaución… https://t.co/hYZ7x6n1fw pic.twitter.com/24hdtP2HfC — C5 Estado de México (@C5Edomex) January 11, 2026

