Tráiler vuelca en la México - Toluca y provoca tráfico lento; reportan al conductor lesionado

Servicios de emergencia atienden la volcadura de un tráiler con dirección a Toluca; unidad habría caído desde la carretera libre

Tráiler sufre aparatoso accidente sobre la autopista México-Toluca, este 11 de enero de 2026.
Tráiler sufre aparatoso accidente sobre la autopista México-Toluca, este 11 de enero de 2026. Foto: Facebook, Nancy Valdez
Por:
César Huerta

La volcadura de un tráiler registrada este domingo en la autopista México - Toluca habría dejado al menos una persona lesionada y afectaciones vehiculares a la altura del municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México.

El aparatoso incidente ocurrió al rededor de las 14:00 horas, a pocos kilómetros de La Marquesa, cerca del kilómetro 036+500 con dirección a Toluca, según informó la Guardia Nacional.

Minutos antes de las 16:00 horas, el C5 del Estado de México advirtió a conductores que persistía el tránsito lento; además, la Guardia Nacional reportó cierre parcial a la circulación en la zona del accidente.

Al respecto, la presidenta municipal de Ocoyoacac, Nancy Valdez Ruiz, informó que personal de Protección Civil y Bomberos atendió el incidente, que también provocó afectaciones a la circulación en la carretera libre con dirección a Toluca.

“Se recomienda manejar con precaución”, añadió en su cuenta de Facebook, donde compartió fotografías en las que es posible apreciar a la pesada unidad siniestrada, luego de que, presuntamente, se precipitó al vacío desde la carretera libre.

Antes de desbarrancar, el tráiler golpeó a un automóvil que circulaba en paralelo; sin embargo, logró frenar antes de caer desde lo alto del talud. En tanto, el vehículo de carga quedó completamente destrozado.

De acuerdo con Foro TV, el conductor del tráiler resultó lesionado y fue trasladado de emergencia a un hospital; sin embargo, se desconocen más detalles, así como su estado de salud.

A las 16:53 horas, casi tres horas después del accidente, los carriles fueron liberados y quedó restablecida la circulación en la autopista México - Toluca.

El C5 mexiquense recomendó a conductores manejar con precaución, evitar distracciones y llamar al 911 en caso de alguna emergencia.

