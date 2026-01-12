Alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, quien perdió su visa a EU, renuncia a su cargo por motivos de salud.

El alcalde de Puerto Peñasco, Óscar Castro, anunció se va a separar del cargo por motivos de salud. El morenista agradeció el apoyo que recibió durante su gestión.

Además, indicó que la decisión de dejar el cargo fue analizada por él y su familia, a fin de atender las recomendaciones médicas, pues “es el momento en el cual debo priorizar mi salud”.

“Por motivos de salud derivados de una intervención quirúrgica y de un proceso médico que requiere de toda mi atención y seguimiento. He decidido separarme del cargo de presidente municipal. No ha sido una decisión sencilla”, señaló Óscar Castro en un video publicado en redes sociales.

Óscar Castro estuvo en el centro de la polémica en junio pasado, luego de que las autoridades de Estados Unidos le retiraron su visa, cuando intentaba ingresar a Arizona por la garita de San Luis Río Colorado, por una investigación en curso.

¿Qué dijo Óscar Castro al anunciar su renuncia al cargo?

Al anunciar su renuncia, Óscar Castro afirmó que Puerto Peñasco “necesita y merece un presidente de tiempo completo con la energía, la presencia y la dedicación que esta responsabilidad exige”.

Asimismo, agradeció el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por el apoyo otorgado a Puerto Peñasco durante su gestión.

“Agradezco al gobernador del estado y a la Presidenta de la República por el respaldo y el apoyo que siempre han brindado a Puerto Peñasco, lo cual ha sido fundamental para impulsar acciones y proyectos en beneficio de nuestra comunidad”, comunicó el morenista en el material que compartió en la red social Facebook.

Por último, aseguró que deja la Presidencia Municipal con la satisfacción de haber puesto a Puerto Peñasco por delante de mi propio bienestar.

“Me voy con la gratitud, con el cariño por esta tierra y con la tranquilidad de haber tomado una decisión responsable, pensando siempre en lo mejor para Puerto Peñasco y su gente”, concluyó.

¿Quién ocupará la Presidencia Municipal de Puerto Peñasco tras renuncia de Óscar Castro?

Hasta el momento, no se ha informado quién ocupara la Presidencia Municipal de Puerto Peñasco. Sin embargo, su renuncia ya fue turnada al Congreso del Estado para su análisis.

Además, regidores del Ayuntamiento ya viajan a Hermosillo para definir quién asumirá la Presidencia Municipal, en una reunión con el secretario de Gobierno del Estado, Adolfo Salazar Razo.

JVR