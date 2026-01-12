Alfredo Ramírez Bedolla y alcaldes de Morena refrendan alianza para el desarrollo de Michoacán.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y presidentas y presidentes municipales de Morena, reconocieron avances de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y refrendaron su respaldo para continuar aliados por el desarrollo del estado.

En la reunión se informó que en esta semana se abrirá la primera ventanilla para ingresar proyectos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).

“Hoy refrendamos la alianza con las y los alcaldes de la Cuarta Transformación para seguir respaldando con todo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Cuando hay coordinación y amor por nuestra tierra, cerramos brechas y abrimos oportunidades", indicó el gobernador en la red social X.

Asistieron los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías y el de Finanzas y Administración, Luis Navarro, así como el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora.

