Grecia Quiroz acusa traición a Samuel ‘N’, funcionario de Uruapan vinculado con asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, acusa "traición" de funcionario detenido por el homicidio.

Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, señaló de “traición” a Samuel “N”, funcionario del ayuntamiento cercano a Carlos Manzo Rodríguez detenido por su probable relación con el homicidio.

En declaraciones a la prensa, la viuda del exalcalde afirmó que Samuel “N” no era parte del “Movimiento del Sombrero”, en el que, aseguró, “no se permite la traición”.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Samuel “N”, quien fuera director de Relaciones Públicas y Protocolo, facilitó información sobre los movimientos de Carlos Manzo durante el 1 de noviembre de 2025, previo al Festival de Velas, evento público en el que fue asesinado.

Al ofrecer avances en las investigaciones sobre el caso, el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, detalló que Samuel “N” sabía del plan para asesinar a Manzo desde al menos quince días antes.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Samuel “N” fue detenido el 8 de enero, y este lunes 12 fue vinculado a proceso junto a Josué Elogio “N”, alias “Viejito”, otro presunto implicado en el homicidio.

Según autoridades federales, Josué Elogio “N” trabajaba como taxista y, de acuerdo con La Voz de Michoacán, le vendía cocaína a Samuel “N”, a quien, por órdenes de un presunto líder delictivo, le ofreció participar en el asesinato de Carlos Manzo.

Al respecto, Harfuch apuntó que ambos formaban parte de un chat en una aplicación de mensajería en el que compartían información sobre de Manzo a los involucrados en el homicidio, incluido Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, señalado como autor intelectual.

“Es muy desagradable lo que pasó con esta persona, porque en su momento Carlos le dio la confianza y le dio oportunidad de demostrar su trabajo. Que desafortunadamente que haya demostrado una traición , porque no hay otra manera más que decirlo”, señaló Grecia Quiroz al respeto este lunes.

“Yo lo dejé claro y lo voy a seguir dejando claro con el movimiento y con la gente que lo integra: en este movimiento no se permite la traición y quienes han sido traidores pues ustedes han visto en donde están en este momento. No pertenecen al movimiento y no es un cheque en blanco , lo he dicho con los funcionarios, aquí quien traicione, quien no conozca la lealtad, quien no trabaja de una manera transparente, no tiene calidad en este movimiento, eso queda claro y no hay vuelta atrás en este tema”, añadió.

