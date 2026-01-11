Samuel ‘N’, funcionario de Uruapan detenido, facilitó información para homicidio de Carlos Manzo: Harfuch

El expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que Samuel “N”, funcionario del Ayuntamiento de Uruapan detenido el 8 de enero, facilitó información a los sicarios que asesinaron al exalcalde Carlos Manzo Rodríguez

Como parte de la investigación, también fue detenido Josué Elogio “N”, alias “Viejito”, a quien Samuel “N” filtró información sobre los movimientos de Carlos Manzo durante el 1 de noviembre de 2025, previo al Festival de Velas, evento público realizado en el centro de Uruapan por el Día de Muertos, durante el que Víctor Manuel “N”, un joven de 17 años, disparó y mató al expresidente municipal.

En conferencia de prensa, Harfuch detalló que Josué “N”, quien se desempeñaba como taxista, fue detenido el 9 de enero. Tras su captura, autoridades federales y estatales realizaron tres cateos en inmuebles de Uruapan vinculados con Samuel “N”, donde aseguraron droga y ocho equipos de comunicación.

Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, cuenta con antecedentes por lesiones dolosas y robo a negocio.

Samuel "N" y Josué "N" fueron detenidos por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. ı Foto: SSPC

El 8 de enero también fue detenida Yessenia “N”, quien fuera secretaria particular de Carlos Manzo y, posteriormente, como encargada de despacho del Ayuntamiento, antes de que la viuda del edil, Grecia Quiroz García, fuera designada alcaldesa sustituta, el 5 de noviembre.

Sin embargo, Yessenia “N” fue liberada horas después, debido a que únicamente fue citada para “desahogar” parte del proceso en el que también han sido entrevistados otros diez funcionarios.

“Va en la misma dinámica que se ha hecho con otros diez funcionarios. Son entrevistas que se vienen realizando a diferentes funcionarios de la administración municipal , y en esta misma lógica fue requerida para ser entrevistada para poder desahogar algunas otras indagaciones que se están realizando sobre este hecho. Por eso se solicitó su presencia y el día viernes concluyó la entrevista, que sí lleva tiempo por las diferentes informaciones que se estaban requiriendo”, afirmó el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña.

cehr