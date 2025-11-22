Hay un octavo escolta de Carlos Manzo que se encuentra prófugo, informa Ramírez Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán (der.), asegura que hay un octavo guardia de Carlos Manzo (izq.) que no fue detenido.

Después de la detención de siete de los escoltas que acompañaban a Carlos Manzo durante la tarde en la que fue asesinado, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que hay un octavo guardia que evadió la justicia.

En un diálogo con medios, Ramírez Bedolla se refirió a la detención de los siete escoltas que cuidaban a Manzo el 1 de noviembre, día en que fue asesinado, y aseguró que hay un octavo guardia que iba a ser detenido, pero se encuentra prófugo.

“Ayer fueron detenidos siete, uno no fue detenido, se encuentra prófugo. Ya se les están tomando sus declaraciones, están puestos a disposición del juez correspondiente, quien determinará su situación legal”, aseguró el mandatario estatal.

Este sábado, se realizó la primera audiencia de los siete escoltas detenidos el viernes, así como de “El Licenciado”, señalado como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

La audiencia terminó con prisión preventiva oficiosa para los procesados, después de que el juez de control concediera la duplicidad del término, de forma que será hasta el miércoles 26 de noviembre cuando se resolverá la situación legal de los acusados.

A propósito, Ramírez Bedolla aseguró que se está llevando a cabo una estrecha colaboración entre autoridades federales y estatales, la cual, aseguró, permitirá que rápidamente se garantice justicia en este caso.

“Es muy acertado lo que está haciendo la Fiscalía y el propio secretario [de Seguridad y Protección Ciudadana] Omar García Harfuch; hay una colaboración muy estrecha entre García Harfuch y Carlos Torres Piña, fiscal [de Michoacán]”, dijo el titular del Ejecutivo estatal a medios.

Finalmente, Ramírez Bedolla aseguró que, desde el Gobierno estatal, se está trabajando estrechamente para avanzar en las investigaciones.

“Nosotros estamos atentos, colaborando en todo lo que podemos, la investigación está a cargo de la Fiscalía del Estado con equipos especializados de la Secretaría de Seguridad Pública federal”, concluyó.

