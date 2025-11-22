Dictan prisión preventiva a ‘El Licenciado’ y 7 escoltas por homicidio de Carlos Manzo

Un juez de control dictó prisión preventiva contra Jorge Armado “N”, “El Licenciado”, y los siete escoltas que acompañaban al exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la tarde que fue asesinado.

Después de ocho horas de audiencia, el juez de control dictó la medida cautelar para los acusados por el homicidio ocurrido el 1 de noviembre, en espera de que la audiencia se reanude el miércoles 26 de noviembre tras concederse la duplicidad del término.

De esta forma, será hasta ese día en el que se prevé que el juez determine cuál será la situación jurídica de “El Licenciado”, acusado de ser uno de los principales autores intelectuales del homicidio y líder de la célula delictiva que ejecutó el crimen, así como los siete escoltas, a quienes se les acusa de omisión.

TE RECOMENDAMOS: 72 Horas sin agua Falla en Atizapán deja sin agua a tres municipios del Edomex por al menos 72 horas

Según reportes de medios como Quadratin, durante la audiencia se dio a conocer información relevante sobre el caso del homicidio de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

Entre ésta, se habría confirmado que el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estuvo detrás de la ejecución de este crimen, y que incluso se ofreció una cuantiosa suma de dinero para ejecutarlo.

Asimismo, se reveló que el presunto autor material del homicidio de Manzo, Victor Manuel “N”, fue abatido con la misma pistola con la que él mismo presuntamente cometió el crimen.

De acuerdo con la información recabada en medios, Demetrio “N”, policía de confianza de Manzo, forcejeó contra Victor Manuel “N” en medio del ataque, hasta que decidió dispararle al agresor directamente en el pecho.

Lo anterior sería contradictorio con la versión preliminar, según la cual Demetrio “N” disparó al presunto tirador de Manzo desde una distancia de metro y medio.

Asimismo, según información de la audiencia recabada por Quadratin, los imputados habrían revelado la existencia de mensajes de texto en los cuales “El Licenciado” y los demás involucrados se comunicaban con una persona del círculo cercano a Carlos Manzo, de la cual no se reveló el nombre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am