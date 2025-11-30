Vinculan a proceso a Jaciel ‘N’, ‘El Pelón’, presunto implicado en el asesinato de Carlos Manzo

Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue vinculado a proceso este 30 de noviembre por el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con Foro TV, en la audiencia de este domingo un juez ratificó la prisión preventiva para “El Pelón”, quien permanecerá recluido en el penal de Mil Cumbres, en Morelia, Michoacán; además, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Jaciel “N” fue detenido el pasado 24 de noviembre en las inmediaciones de un hotel en el municipio de Uruapan. Es señalado como reclutador del CJNG, grupo criminal vinculado con el homicidio del presidente municipal, Carlos Manzo Rodríguez.

TE RECOMENDAMOS: Había arribado el 23 de noviembre Zarpa el Buque Escuela Cuauhtémoc de Veracruz tras festejos por Bicentenario de la Independencia en la Mar

Según autoridades federales, “El Pelón” reclutaba personas en centros de rehabilitación para adicciones y habría enrolado a dos menores de edad implicados en el asesinato del alcalde ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de Velas, una celebración pública por el Día de Muertos en Uruapan.

En Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, detuvieron a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en… pic.twitter.com/1XbEfhSzXe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 24, 2025

Inicialmente, Jaciel “N”, de 36 años, fue detenido por los delitos de cohecho y contra la salud; sin embargo, el pasado 26 de noviembre un juez dictó prisión preventiva únicamente por intentar sobornar a agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En esa primera audiencia, se reveló que “El Pelón” reclutó a Víctor Manuel “N”, joven de 17 años señalado como el autor material del homicidio, así como a su cómplice Josué “N”, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 10 de noviembre en un tramo de la carretera Uruapan–Paracho.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr