Detienen a Jaciel Antonio ‘N’, presunto reclutador de grupos delictivos; lo vinculan con homicidio de Manzo

Autoridades federales y de Michoacán detuvieron a Jaciel Antonio “N”, presunto reclutador de grupos delictivos, quien habría alistado a una célula a dos de las personas que participaron en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien aseguró que Jaciel Antonio “N” fue identificado como “reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas”.

En Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, detuvieron a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en… pic.twitter.com/1XbEfhSzXe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 24, 2025

Detalló que, según labores de investigación, el detenido sería responsable de “reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo”, ocurrido el 1 de noviembre.

García Harfuch detalló que la detención de Jaciel Antonio fue resultado de las acciones implementadas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y en ella, además de su dependencia, participaron elementos de las secretarías de la Defensa y de la Marina, así como de la Fiscalía General de la República.

Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan. ı Foto: Cuartoscuro

También, autoridades estatales como la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

“Seguimos trabajando de manera coordinada para combatir la impunidad y detener a todos los responsables de este crimen”, escribió García Harfuch al término de su mensaje en X.

El sábado se realizó la primera audiencia de las ocho personas que, hasta el momento, han sido detenidas por el crimen contra Manzo, es decir, siete de los escoltas que lo acompañaban y “El Licenciado”, presunto autor intelectual.

El juez concedió la duplicidad del término, por lo que será hasta este miércoles 26 de noviembre que se determinará la situación jurídica de los detenidos, contra quienes se dictó prisión preventiva.

