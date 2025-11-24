Escoltas de Carlos Manzo podrían haber sido penetrados por grupos de la delincuencia organizada: Ramírez Bedolla

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que es probable que los escoltas del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, pudieran ser “penetrados por grupos de la delincuencia organizada”.

En una conferencia de prensa, Ramírez Bedolla se refirió a la investigación que se lleva a cabo por el asesinato del edil, ocurrido el pasado 1 de noviembre, por el cual hay, hasta el momento, ocho personas detenidas: siete de sus escoltas y un presunto autor intelectual.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán. ı Foto: Cuartoscuro

A propósito, aseguró que la Fiscalía General del Estado mantiene activas varias líneas de investigación, y que una de ellas apunta a la probabilidad de que los escoltas hayan estado vinculados con algún grupo criminal.

“Son el primer círculo de escoltas, ya está la investigación avanzada, hay posibilidad de que hayan sido penetrados por algún grupo de la delincuencia organizada”, dijo el gobernador.

Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan. ı Foto: Cuartoscuro

En el mismo sentido, aseguró que la Fiscalía está llevando a cabo la investigación “con transparencia, con alta responsabilidad”, y en colaboración con autoridades federales.

Asimismo, aseguró que la investigación avanza rápidamente y que hay una probabilidad de que pronto haya una vinculación a proceso. “Estoy seguro de que se va a lograr ese tema”, aseguró.

Carlos Manzo. ı Foto: Facebook: Carlos Manzo

“La familia de Carlos Manzo ha dado su voto de confianza en las investigaciones y creo que se está dando una respuesta muy oportuna. Las investigaciones continúan y a diferencia de otros casos que tardan meses en dar resultados, confiamos en que se tenga positiva la vinculación a proceso con la prisión preventiva de estas personas", abundó el gobernador.

El fin de semana, se llevó a cabo la audiencia de siete de los escoltas de Manzo junto con “El Licenciado”, presunto autor intelectual. Durante la misma, se determinó que el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación habría pagado una cuantiosa suma de dinero para ejecutar el crimen.

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado el 1 de Noviembre de 2025. ı Foto: Cuartoscuro

Además, se encontró que un escolta mató al tirador de Manzo con la misma arma con la que éste presuntamente cometió el crimen.

El juez concedió la duplicidad del término, por lo que será hasta este miércoles 26 de noviembre que se determine la situación legal de los detenidos.

Además, Ramírez Bedolla informó el fin de semana, en entrevista con medios, que hay un octavo escolta que está prófugo, pues huyó del operativo en el que se detuvo a los otros siete guardias.

am