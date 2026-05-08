‘Avanzar en educación es avanzar con el desarrollo y el bienestar de Guerrero’, afirma Evelyn Salgado.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, refrendó su compromiso de diálogo, respeto y respaldo al gremio magisterial, así como a maestras y maestros jubilados y activos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Guerrero.

Durante un encuentro con integrantes del magisterio guerrerense y la dirigencia sindical de la Sección 14, la mandataria estatal destacó que la educación representa una de las principales herramientas para impulsar el desarrollo y el bienestar social de la entidad.

“Avanzar en la educación es avanzar con el desarrollo y con el bienestar de Guerrero”, expresó Evelyn Salgado al tiempo de reconoció la labor de las y los docentes, al señalar que su legado no solo se refleja en las aulas, sino en las vidas que transforman y en las generaciones que inspiran.

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“El legado de un maestro y una maestra no se mide únicamente en las aulas, sino en las vidas que logra transformar, en las generaciones que inspira y en las y los estudiantes que descubren en la educación la fuerza para salir adelante y construir un mejor destino para Guerrero”, puntualizó.

La gobernadora también exaltó el legado histórico de figuras magisteriales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar, quienes, dijo, entendieron la educación como una herramienta para abrir conciencias, dignificar comunidades y ampliar los caminos de justicia y bienestar para quienes más lo necesitan.

Como parte de los compromisos asumidos con el sector magisterial del SNTE, Evelyn Salgado reiteró que continuará fortaleciendo la relación construida desde el inicio de su administración, basada en el respeto, la apertura y el reconocimiento permanente a la labor docente.

Con el magisterio guerrerense sostuvimos un importante encuentro y diálogo, ejercicio que fortalece la relación de respeto y colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 📚✨



En esta reunión también realizamos la entrega de vehículos y… pic.twitter.com/tEPZWnOfcy — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) May 8, 2026

Asimismo, adelantó que el próximo 15 de mayo encabezará la celebración del Día de la Maestra y el Maestro en reconocimiento a quienes han dedicado su vida a la enseñanza.

“Hemos acompañado cada una de sus gestiones ante el Gobierno de México, atendiendo sus planteamientos con responsabilidad y siempre con la convicción de que avanzar con la educación es avanzar con el desarrollo y el bienestar de Guerrero”, afirmó.

La mandataria estatal aseguró que seguirá trabajando de la mano con el magisterio guerrerense como una aliada y amiga, priorizando siempre el fortalecimiento de la educación en la entidad.

En el marco de la conmemoración del Día de la Maestra y el Maestro, la gobernadora entregó automóviles y electrodomésticos sorteados entre docentes activos y jubilados, como reconocimiento a su trayectoria y a su dedicación en la formación de generaciones.

Al evento asistieron el secretario general de la Sección 14 del SNTE, Silvano Palacios Salgado, quien destacó el respaldo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la ruta del respeto institucional

También acompañaron a la gobernadora, el titular de la SEG, Ricardo Castillo Peña; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; y Cornelio González Ramos, secretario de Jubilados y Pensionados del SNTE en Guerrero.

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JVR