Imputan a ocho personas por el incendio de Waldo’s en Hermosillo, Sonora

El juez resolvió medidas cautelares distintas a la prisión preventiva; a José Luis “N” se le imputó por realizar trámites legales a nombre de la empresa mediante el uso de documentos falsos

La sucursal de Waldo´s en donde se registró una explosión e incendio con saldo de 24 personas muertas
La sucursal de Waldo´s en donde se registró una explosión e incendio con saldo de 24 personas muertas Foto: Cuartoscuro
Alan Gallegos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que fueron imputadas ocho personas y el representante legal de la empresa Waldo’s por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, así como uso de documentos falsos, derivados del incendio ocurrido en una tienda de la cadena en Hermosillo el pasado 1 de noviembre.

La autoridad precisó que los imputados aún no han sido vinculados a proceso, ya que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas.

La fiscalía informó que, tras 17 horas y 50 minutos, que duró la audiencia el juez resolvió medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y dictó las siguientes medidas cautelares: La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe; la exhibición de una garantía económica, y la prohibición de salir sin autorización del ámbito territorial que fije el juez.

En el caso del representante legal, identificado como José Luis “N”, la Fiscalía señaló que se le imputó por realizar trámites legales a nombre de la empresa mediante el uso de documentos falsos, con el fin de obtener permisos. El juez ordenó prisión preventiva justificada; sin embargo, no se ejecutó debido a que el imputado cuenta con una suspensión de amparo vigente.

El incendio en la tienda ocurrido el pasado 1 de noviembre, dejó un saldo de 24 personas muertas. Se investigan los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de un deber legal de los presuntos responsables.

