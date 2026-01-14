Imputan a ocho personas por el incendio de Waldo’s en Hermosillo, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que fueron imputadas ocho personas y el representante legal de la empresa Waldo’s por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, así como uso de documentos falsos, derivados del incendio ocurrido en una tienda de la cadena en Hermosillo el pasado 1 de noviembre.
La autoridad precisó que los imputados aún no han sido vinculados a proceso, ya que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas.
La fiscalía informó que, tras 17 horas y 50 minutos, que duró la audiencia el juez resolvió medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y dictó las siguientes medidas cautelares: La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe; la exhibición de una garantía económica, y la prohibición de salir sin autorización del ámbito territorial que fije el juez.
Gran Fondo NY reunirá a más de 2 mil ciclistas de talla internacional en Aguascalientes
En el caso del representante legal, identificado como José Luis “N”, la Fiscalía señaló que se le imputó por realizar trámites legales a nombre de la empresa mediante el uso de documentos falsos, con el fin de obtener permisos. El juez ordenó prisión preventiva justificada; sin embargo, no se ejecutó debido a que el imputado cuenta con una suspensión de amparo vigente.
El incendio en la tienda ocurrido el pasado 1 de noviembre, dejó un saldo de 24 personas muertas. Se investigan los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de un deber legal de los presuntos responsables.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT