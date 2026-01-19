Gobierno de Puebla construirá Centros de Seguridad CESAT en la Sierra Norte

El gobernador Alejandro Armenta encabeza gira de trabajo en la Sierra Norte para fortalecer la paz social.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la región de la Sierra Norte y la zona limítrofe con estados como Hidalgo y Veracruz, en breve, el Gobierno del Estado iniciará la construcción de dos Centros Estratégicos de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT), en los municipios de Venustiano Carranza y Ahuazotepec, así lo anunció el gobernador Alejandro Armenta.

Autoridades estatales y federales coordinan operativos de vigilancia en las zonas limítrofes de Puebla. ı Foto: Gobierno Puebla

Al encabezar una gira de trabajo, el mandatario refrendó el compromiso de su administración de mantener como prioridad la seguridad de las familias poblanas. Por ello, reafirmó que con los CESAT en el norte de la entidad, se realizarán operativos permanentes en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN) y las policías municipales.

Destacó la importancia de establecer tiempos de respuesta policial más cortos, así como la mejora de la vigilancia y la atención a emergencias que refuercen la tranquilidad de los habitantes y visitantes de esa microrregión 01.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, subrayó que la estrategia de seguridad en Puebla se rige por cuatro ejes fundamentales: la prevención social del delito, el fortalecimiento de los cuerpos policiales, el uso de la investigación y la tecnología, y la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

El gobernador Alejandro Armenta encabeza gira de trabajo en la Sierra Norte para fortalecer la paz social. ı Foto: Gobierno Puebla

Destacó la incorporación de nuevos elementos a la policía estatal, la mejora en el equipamiento con patrullas de alta tecnología y la implementación de herramientas digitales de comunicación vecinal, acciones que permiten reducir tiempos de respuesta, incrementar la presencia operativa en la región y atender de manera directa las preocupaciones de seguridad expresadas por la población.

Respecto a estos proyectos para aumentar la seguridad y la paz de las familias de la Sierra Norte, Gloria Luz Barrera de la junta auxiliar de Jalapilla en Xicotepec, reconoció la importancia de que el gobernador Alejandro Armenta directamente supervise que las necesidades de las comunidades sean cubiertas.

La nueva infraestructura de seguridad en Venustiano Carranza y Ahuazotepec reducirá tiempos de respuesta policial. ı Foto: Gobierno Puebla

Con estas acciones, el Gobierno de Puebla consolida una política de seguridad cercana a la gente, encabezada por Alejandro Armenta y respaldada por la Estrategia Nacional de Seguridad que promueve el gobierno federal que preside la doctora Claudia Sheinbaum.

am