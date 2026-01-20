Detienen en Sinaloa a dos estadounidenses por presunta responsabilidad en delincuencia organizada

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó la detención en Sinaloa de dos personas de nacionalidad estadounidense, quienes son requeridas con fines de extradición por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el comunicado conjunto, la captura se realizó el lunes 19 de enero en el fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán, durante un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las autoridades no precisaron la identidad de los detenidos en Sinaloa ni el país que solicita su extradición.

Según las autoridades, las detenciones forman parte de las acciones relevantes emprendidas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

El Gabinete de Seguridad destacó que este operativo se suma a una serie de acciones realizadas el mismo día en al menos 12 entidades del país, donde se llevaron a cabo detenciones, cateos y aseguramientos de armas y droga, como resultado del trabajo conjunto entre fuerzas federales y autoridades locales.

Entre los aseguramientos más relevantes del 19 de enero se encuentra también el decomiso de un lanzacohetes y diversas armas de alto poder en Baja California, así como cateos simultáneos en entidades como Tamaulipas, Quintana Roo, Querétaro y Aguascalientes.

