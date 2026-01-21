La Auditoría de Campeche detecta irregularidades en 7 dependencias

ASPECTO del reforzamiento de una obra para el suministro de agua potable y mejora de la infraestructura hídrica en el municipio de Candelaria, Campeche, en diciembre pasado, efectuado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche.

La Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) detectó irregularidades y uso incorrecto de recursos públicos en siete de 10 dependencias y organismos descentralizados del estado que fueron auditados en el 2024.

Entre las instancias que tuvieron irregularidades están la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche y el Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC).

EL DATO: LA ENTIDAD fiscalizada tiene un plazo de 30 días hábiles, a partir de la fecha en que recibe el informe individual de auditoría, para solventar las observaciones.

También el Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM).

AGUA POTABLE. En el informe individual de auditoría de la revisión de la cuenta pública del estado de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2024, la revisión que se le realizó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, por lo que respecta a ingresos locales, financiamientos y participaciones federales, establece que la Asecam detectó la realización de pagos con recursos públicos por la cantidad de 640 mil pesos por concepto de adquisición de combustible para comisiones y actividades.

En dichas transacciones, el organismo no cumplió con asegurar las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y otras circunstancias pertinentes, al no efectuar un procedimiento de adjudicación y tampoco presentar evidencia de haber solicitado y evaluado las cotizaciones a por lo menos tres proveedores.

Además, la entidad fiscalizada no cumplió en presentar los gastos públicos por agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento, en términos de lo establecido en el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac).

SERVICIOS DE SALUD. En cuanto a la auditoría realizada al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche, realizó pagos por 576 mil 895 pesos por concepto de reintegro a la Tesorería de la Federación, con cargo a recursos provenientes del Convenio de Coordinación Administrativa en Materia de Recaudación de Derechos, siendo que esta erogación incumple lo convenido.

Además, estos pagos se registraron en la partida del gasto “441 Ayudas sociales a personas”, pero este reintegro no encuadra en dicho concepto.

También realizó pagos por 810 mil 477 pesos por concepto de cumplimiento de sentencia en juicio contencioso administrativo, con cargo a recursos provenientes del Convenio de Coordinación Administrativa en Materia de Recaudación de Derechos, siendo que esta erogación también incumple lo convenido.

La Auditoría Superior del Estado de Campeche también detectó que en los meses de marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, la entidad fiscalizada recaudó directamente ingresos por un importe de 259 mil 053 pesos, de los que no cumplió con reportarlos a la Secretaría de Administración y Finanzas dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a su cobro, lo que configura un incumplimiento al artículo 30 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal de 2024.

También realizó una reducción presupuestal neta de 11 millones 656 mil 158 pesos al capítulo “1000 Servicios Personales”, como se refleja en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por capítulo del gasto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, lo cual contraviene lo señalado en el artículo 72, fracción X, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios.

En cuanto a la fiscalización al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la entidad fiscalizada erogó 19 millones 972 mil 512 pesos para la adquisición de un seguro de vida, compra en la cual no se llevó a cabo el proceso de adquisición mediante licitación pública y el proveedor no se encuentra registrado en el padrón de proveedores utilizado por la entidad fiscalizada durante el ejercicio fiscal revisado.

LA PESCA. Además, el Instituto de Pesca y Acuacultura realizó erogaciones por 554 mil 917 pesos para el equipamiento y modernización de las embarcaciones, los cuales fueron entregados con irregularidades, en contraposición con el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del Programa de Rescate del Campo y Visión del Mar del Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2024.

También realizó pagos por 78 mil 439 pesos por concepto de servicio de alimentos, arrendamiento de bienes para evento y refacciones e insumos para vehículos, los cuales no se justifican, toda vez que carece de la documentación que respalda el uso o destino del gasto.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD. Por su parte la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche, en la auditoria relacionada con inversiones en obras públicas y servicios relacionados con ellas, que tengan como fuente de financiamiento los ingresos locales y participaciones federales, tiene 209 millones 646 mil 278 pesos pendientes por pagar por la construcción, ampliación y mejora del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo C-5.