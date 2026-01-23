Accidente en autopista México - Pachuca deja 2 personas muertas | VIDEO

Un accidente en la autopista México - Pachuca ocurrido la mañana de este viernes provocó cierres en la circulación y un saldo preliminar de dos personas fallecidas, entre ellas un menor, según reportes de medios locales.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas de este viernes, cuando varios vehículos protagonizaron una volcadura y choque múltiple. En las imágenes y videos que circularon por medios digitales se aprecian al menos tres vehículos involucrados.

🚨 Un choque múltiple con volcadura ocurrido la mañana de este viernes en la autopista 🛣️ México-Pachuca, dejó como saldo dos personas sin vida de 41 y 17 años de edad.



El accidente ocasionó un severo caos vial ⚠️🚘 para miles de automovilistas que se dirigían hacia la #CDMX pic.twitter.com/kjKDpdTkwJ — POSTA Edomex (@POSTAEdomex) January 23, 2026

Guardia Nacional Carreteras informó que el accidente se registró a la altura del kilómetro 14 de la citada autopista, y sugirió atender indicaciones de autoridades viales ante cierres de circulación.

TE RECOMENDAMOS: Beneficios para el sector Mujeres ya pueden recibir atención jurídica y psicológica en módulos de contacto digital en Aguascalientes

Según medios locales, el accidente ocurrió con dirección a la Ciudad de México, lo que paralizó completamente la circulación para quienes entran a la capital mexicana.

#TomePrecauciones en #EdoMéx continua cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 014+900, de la carretera México-Pachuca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ITTjGEYNqY — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 23, 2026

De manera extraoficial se reportó que fallecieron dos personas, que posteriormente fueron identificadas como dos ocupantes de un camión de mudanzas que estuvo involucrado en el accidente.

Así, los fallecidos habrían sido un hombre de aproximadamente 40 años y un menor de cerca de 17 años.

Sin embargo, las autoridades estatales no han confirmado esta información, por lo que el reporte permanece como extraoficial, e incluso se prevé que la cifra de muertos puede aumentar, debido al número de vehículos involucrados.

🚨 Fuerte accidente registrado en la Aut. México - Pachuca con dirección a la CDMX a la altura del km 15.

Se ven involucrados un camión y una camioneta, se reportan dos personas que pierden la vida. #QEPD #AutMexicoPachuca #PrecauciónVial pic.twitter.com/scuCNgSLZ4 — NR Comunicaciones (@EnlacesNR) January 23, 2026

Elementos de emergencia acudieron al lugar de los hechos para atender el incidente y restablecer la circulación.

No obstante, hasta el momento se desconocen las causas del accidente.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Un accidente vial es un evento fortuito cuyo riesgo no es posible eliminar por completo, si bien es posible disminuirlo siguiendo estos consejos:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil : Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada : Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am