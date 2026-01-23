Amazon y Mercado Libre se instalan en parque industrial de Michoacán

Primer parque industrial de clase mundial impulsado por la IP en la entidad

La inauguración de Eleva Park, el primer parque industrial de clase mundial impulsado por la iniciativa privada en Michoacán, coloca al estado en el mapa nacional de atracción de inversiones y refuerza la estrategia del Gobierno estatal para captar capital extranjero, en un contexto de fortalecimiento económico, mayor seguridad y avances en bienestar social.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó que, en su primera etapa, Eleva Park cuenta con seis edificios industriales y se ubica entre los municipios de Tarímbaro y Morelia, una zona estratégica para la logística nacional donde ya trabajan empresas como Amazon y próximamente lo hará Mercado Libre.

Destacó que avanza como un polo industrial con infraestructura de alto nivel, naves multiusos, subestación eléctrica de 30 MVA (megavoltio-amperio) y servicios garantizados, bajo un modelo triple A que no tenía precedente en Michoacán.

Grupo Citelis proyecta que antes de concluir 2027 se concreten 35 nuevas operaciones empresariales (AAK, Irexa, Oxxo, Bardahl, entre otras), dejando una derrama económica estimada en 947 millones de pesos y la generación de más de 5 mil empleos directos e indirectos.

De acuerdo con el propio mandatario michoacano, se buscará que, en el Parque Bajío, uno de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar del país impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se construya la segunda etapa de Eleva Park, y para ello se buscará una alianza entre los gobiernos federal y estatal y Grupo Citelis.

Es trascendental para Michoacán porque “pone la bandera de la inversión privada para atraer otras empresas”, añadió Ramírez Bedolla.

Estas cifras consolidan a Michoacán como un actor relevante en la política industrial de México y como una alternativa real para empresas nacionales y transnacionales que buscan expandirse en el país.

