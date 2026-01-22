Alfredo Ramírez Bedolla agradece colaboración con Gabinete federal de seguridad para captura de ‘El Botox’

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, agradeció la colaboración entre las instituciones de su estado y el Gabinete federal de seguridad para la captura de Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, señalado por diversos delitos de extorsión y homicidio en el estado, entre ellos el del líder limonero Bernardo Bravo.

A través de redes sociales, Ramírez Bedolla celebró la detención de quien era uno de los objetivos prioritarios en Michoacán, y reconoció la labor de las instituciones del Gobierno federal que coordinaron esta captura.

Gracias a las labores de inteligencia y la excelente coordinación entre la @SSPCMexico, @Defensamx, @SEMAR_mx, la @FiscaliaMich y a la subsecretaria de Investigación Especializada (SIE) de la @SSeguridad_Mich, logramos la detención de Carlos Alejandro “N”, alias “Botox”, objetivo… https://t.co/pCOeYgV2BX — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) January 22, 2026

Así, el gobernador de Michoacán destacó que, gracias al trabajo conjunto entre instituciones federales y estatales, se dio “un golpe contundente contra la extorsión a nuestros productores limoneros y avanzamos en el combate a la impunidad”.

Mi reconocimiento a todas las instituciones federales y estatales por este gran resultado. ¡Seguimos trabajando sin descanso! Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán



El titular del Ejecutivo estatal reconoció a las autoridades federales y estatales que trabajaron para la detención de “El Botox”: las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional, de la Marina, así como la Fiscalía General del Estado y la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

En un operación conjunta de @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @FiscaliaMich y autoridades del estado de Michoacán fue detenido el Carlos Alejandro N “Botox” objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios… pic.twitter.com/HlpOlEqwVt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 22, 2026

Este jueves, durante la Conferencia del Pueblo del Gobierno federal desde el estado de Puebla, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó la detención de “El Botox”, a quien identificó como objetivo prioritario por su involucramiento en diversos homicidios, entre ellos el de el líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido en octubre de 2025.

“Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo el lamentable homicidio del líder de los limoneros Bernardo Bravo”, dijo García Harfuch en la Conferencia.

#InformeDeSeguridad | Finalmente, el secretario @OHarfuch menciona que, derivado de los trabajos de investigación para combatir el delito de #extorsión, fue detenido un sujeto apodado "El Bótox", en el estado de #Michoacán, por parte de la @Defensamx1, @SEMAR_mx, #SSPC,… pic.twitter.com/YRUnOH7kSN — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 22, 2026

García Harfuch reconoció a las autoridades estatales que participaron en esta detención, y aseguró que se mantiene constante comunicación con el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, por lo relativo a esta detención.

El titular de la SSPC destacó que la detención de “El Botox” siguió a otras de su círculo cercano. Remarcó que horas antes de la captura del presunto generador de violencia se detuvo a una de sus colaboradoras cercanas, quien fue reconocida por llevar la contabilidad de su círculo cercano.

Otros cercanos a “El Botox” fueron detenidos a lo largo de los meses que duró la investigación, informó García Harfuch.

