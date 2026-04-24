Evelyn Salgado y Rocío Bárcena entregan apoyos del programa Tianguis del Bienestar en Guerrero.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, acompañó a la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina, a la entrega de apoyos del programa Tianguis del Bienestar en el municipio de Coyuca de Benítez, donde destacó que se trata de una forma distinta de gobernar, en donde se prioriza el apoyo a la población que más lo requiere y caminando cerca del pueblo.

“Este es un evento muy importante. Un programa maravilloso, que ha llegado a muchos municipios y comunidades, para entregar de manera directa, sin intermediarios bienes e insumos, de primera necesidad a toda la gente de esta maravillosa tierra”, expresó ante los beneficiarios.

Acompañadas por el coordinador general del Tianguis del Bienestar y titular de la Unidad de Mesas de Paz, Santiago Segui Amortegui, la gobernadora dijo que hay un gran compromiso por parte de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de este esquema de trabajo en donde se apoya a los sectores más vulnerables.

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La mandataria estatal destacó que en Guerrero se ha tenido la presencia de este programa en al menos 15 ocasiones, lo que lo coloca como uno de los estados más beneficiados. Y añadió: “Aquí no hay intermediarios, no es un privilegio, esto es algo que se da con todo el corazón, aquí no hay listas complicadas, no hay trámites, no hay vueltas interminables; aquí hay un gobierno que se acerca, que resuelve, que escucha y que entrega al pueblo lo que le corresponde por derecho”.

🤝✨ En Coyuca de Benítez vivimos una jornada que nos llena el corazón.



Con el Tianguis del Bienestar acercamos apoyos a las familias que más lo necesitan: bienes e insumos de primera necesidad, como muestra del compromiso de nuestra presidenta @Claudiashein con el pueblo de… pic.twitter.com/IYw7c6aZfW — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 24, 2026

En su mensaje, puntualizó que se trabaja de manera coordinada para lograr que el bienestar llegue a todos los hogares de las familias guerrerenses; a su vez, agradeció a la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena y a la presidenta Claudia Sheinbaum por todo su apoyo.

“Vamos a continuar trabajando como siempre lo hemos hecho, desde el territorio, con la gente, con el pueblo, siempre caminando de la mano”, puntualizó.

En su participación, la representante del gobierno de México destacó el esfuerzo coordinado en beneficio de la población. En este sentido resaltó que tal como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum, continuarán en esta coordinación para trabajar por Guerrero.

De manera previa, el presidente municipal, Víctor Hugo Catalán Díaz enfatizó que las acciones que ha emprendido la gobernadora Evelyn Salgado han contribuido de manera directa en el desarrollo de muchas de las comunidades. “Hoy tenemos en usted una mujer de digno ejemplo, que va por la lucha y que va siempre caminando en la transformación de nuestro estado”, dijo.

Acompañaron a la gobernadora, el coordinador general de los Tianguis del Bienestar y titular de la Unidad de Mesas de Paz, Santiago Segui Amortegui; el representante de la Novena Región Militar, Luis Lorenzo Grande Aguirre; el comandante de la Segunda Coordinación del Batallón de Mando Especial de la Guardia Nacional, Waldo Fransechi Santos; el delegado federal de los programas para el Bienestar, Iván Hernández Díaz; el representante de Aduanas, Mario Alejandro Juárez Pérez; el representante del SAT, Roberto Duran Solórzano, entre otros.

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JVR