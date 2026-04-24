Marina del Pilar destaca inversión de Intuitive en Mexicali; ‘somos el principal hub de dispositivos médicos’, dice

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda destacó que la nueva inversión de Intuitive en Mexicali reafirma a Baja California como líder en dispositivos médicos e innovación en América Latina. “Baja California es hoy un referente internacional en manufactura avanzada e innovación tecnológica. Inversiones como esta fortalecen nuestro ecosistema, impulsan talento especializado y nos consolidan como socio estratégico en cadenas globales de suministro”, señaló.

En representación del Gobierno del Estado, el secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, participó en la inauguración del tercer edificio de la compañía. “Hoy Baja California no solo compite, lidera. Somos el principal hub de dispositivos médicos en América Latina, con una industria basada en conocimiento e innovación”, afirmó.

Durante la ceremonia, Carlos Aguirre, vicepresidente senior de manufactura para Norteamérica, subrayó que Mexicali ofrece condiciones estratégicas para la operación global. “Más allá de la ubicación, lo que hace especial a Mexicali es su talento, clave en nuestro crecimiento”, expresó.

Por su parte, José Lino, director de bienes raíces y servicios a empleados, indicó que el nuevo edificio representa un avance en la evolución del sitio y fortalecerá sus capacidades productivas.

La instalación, de 440 mil pies cuadrados, integra tecnología de última generación y sistemas automatizados que incrementarán la eficiencia en la manufactura de dispositivos médicos robóticos bajo estándaresglobales.

El director ejecutivo de la empresa, Dave Rosa, destacó que las prácticas desarrolladas en Mexicali se han convertido en modelo para sus operaciones a nivel mundial.

En el evento también estuvieron presentes Rodolfo Andrade Pelayo, subsecretario de Gestión de la Inversión; Thomas Bishof, director general de Servus; y Mark Brosius, vicepresidente ejecutivo y director de manufactura y cadena de suministro.

Intuitive opera en Mexicali desde 2008 y actualmente genera cerca de 4 mil 700 empleos, produciendo más del 95 por ciento de los instrumentos del sistema quirúrgico da Vinci, utilizado en hospitales de más de 70 países.

Con más de 100 empresas y más de 100 mil empleos en el sector, Baja California se consolida como líder nacional y referente internacional en manufactura avanzada, innovación y exportación de dispositivos médicos.

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JVR