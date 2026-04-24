Respalda Américo al sector ganadero con más de 80.7 mdp en apoyos

El gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó todo su respaldo al sector ganadero, a fin de seguir impulsando esta vocación y tradición que da identidad a Tamaulipas, y entregó más de 80.7 millones de pesos como apoyo para diversos programas de sanidad animal, mejoramiento genético y extensionismo pecuario.

Al presidir la clausura de la LXXXIX Asamblea General Ordinaria de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, acompañado por Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe del SENASICA, y Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, el gobernador destacó que gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y el sector ganadero, se han adoptado medidas que incluso han sido reconocidas por autoridades norteamericanas para afrontar la contingencia del gusano barrenador del ganado.

“Tengan ustedes la confianza de que estamos atentos, que trabajamos muy de la mano de los ganaderos, a nivel de nuestro representante nacional, orgullosamente tamaulipeco, y también de nuestro representante y presidente de la Unión Ganadera, que hemos hecho varios programas en forma conjunta y se apoya el gobierno con la Unión Ganadera y la Unión Ganadera se apoya con el Gobierno del Estado”, destacó.

Recuperar la visión y la tradición de nuestro campo, con un enfoque humanista, es clave para seguir generando bienestar.

Hoy, junto al Ing. José Guerrero, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, en la LXXXIX Asamblea General Ordinaria, reafirmamos la importancia… pic.twitter.com/nkYmrio3gz — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) April 25, 2026

Agregó que durante esta administración muchos ranchos ganaderos han retomado su actividad, gracias a los esfuerzos para recuperar la seguridad y la tranquilidad, por lo que convocó a las y los presentes a mantener el impulso y seguir alentando la confianza para favorecer el desarrollo de cada una de nuestras áreas sustantivas de crecimiento.

Villarreal Anaya entregó recursos para programas al Fomento Ganadero, como Sanidad Animal, que incluye 15 millones de pesos para la contingencia del gusano barrenador del ganado y 11 millones para la campaña de tuberculosis bovina y zona buffer.

También entregó 21 mdp para el programa de Mejoramiento Genético, además de 17.2 mdp para el programa de Extensionismo Pecuario y Forestal y 10 mdp para el Programa de Aprovechamiento de Recursos Naturales, mientras que para el programa de Identificadores SINIIGA se otorgó un apoyo de 1.5 millones para subsidio de aretes identificadores de ganado y, por último, entregó 5 mdp para el inicio de operaciones de la Subasta Zona Norte (Reynosa).

En su mensaje, Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), en representación del titular de la SADER, Julio Berdegué Sacristán, expuso que Tamaulipas ha presentado 249 casos positivos y 104 casos activos de gusano barrenador, pero reconoció que, de no haberse implementado las acciones oportunas y coordinadas entre productores, autoridades estatales y federales, la prevalencia y la dispersión de la plaga serían considerablemente mayores.

“Se está trabajando y se está trabajando bien”, dijo.

“El Senasica refrenda hoy su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta bajo una sólida alianza público privada para ampliar la cobertura de los programas sanitarios, fortalecer los servicios técnicos y seguir impulsando el desarrollo ganadero de Tamaulipas y de todo México”, agregó.

Tamaulipas refuerza al sector ganadero con apoyos millonarios y acciones contra plagas ı Foto: Especial

En su mensaje de bienvenida, José Ramón Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, reconoció todo el apoyo del gobernador Américo Villarreal al sector ganadero y aseguró que los programas y políticas públicas de su gobierno son y serán fundamentales para la preservación de la ganadería del estado.

“Avancemos juntos en la consolidación de la cadena productiva de la carne para bien de todos los productores; convirtamos la crisis de bajos precios en grano y las exigencias sanitarias que llevaron al cierre de la frontera en oportunidad para ponerle el doble piso a la ganadería de Tamaulipas”, indicó.

Por su parte, Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, destacó la unidad que prevalece en el sector ganadero de Tamaulipas y se unió al reconocimiento al gobernador del Estado por el gran esfuerzo para atender el problema del gusano barrenador.

Durante la Asamblea, a la que se dieron cita 54 asociaciones ganaderas locales, así como presidentas y presidentes municipales de Nuevo Laredo, Aldama, Casas, Güémez y González, además de legisladoras y legisladores, funcionarios estatales y todo el Consejo Directivo de la UGRT, el gobernador entregó el reconocimiento al Mérito Ganadero a Eulalio Guerra Guerra, de Reynosa; María Elvira Pérez Pérez, de Abasolo, y a don Héctor Osvaldo Barberena Aguirre, de Nuevo Laredo.

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MSL