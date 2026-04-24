Joaquín Díaz Mena expone proyecto del Renacimiento Maya al canciller Roberto Velasco Álvarez.

El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, se reunió este día en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el canciller Roberto Velasco Álvarez, en un encuentro institucional para fortalecer la proyección internacional de Yucatán y ampliar las oportunidades de cooperación con otros países.

Díaz Mena, quien se convirtió en el primer Gobernador del país en ser recibido por el nuevo titular de la política exterior mexicana desde su toma de posesión, presentó las fortalezas competitivas de Yucatán, entre ellas su ubicación estratégica en el sureste mexicano, su capacidad para atraer inversión extranjera directa, su conectividad aérea internacional y su crecimiento como destino turístico de alto valor.

Durante la reunión también se abordó el papel de Yucatán como punto de conexión para la cooperación con el Caribe, Centroamérica y la comunidad yucateca en Estados Unidos, así como su potencial para fortalecer vínculos económicos, culturales y de colaboración internacional.

El canciller Roberto Velasco Álvarez reconoció el papel de Yucatán como un actor relevante para proyectar las capacidades productivas y culturales de México, en línea con la política exterior del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En Ciudad de México me reuní con el canciller @r_velascoa para abrir nuevas oportunidades de cooperación internacional, fortalecer la proyección de Yucatán y atraer inversiones; compartimos las fortalezas del estado, como su ubicación estratégica, los proyectos del Renacimiento… pic.twitter.com/cz0hwJT7iB — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) April 25, 2026

En el encuentro, el Gobernador presentó el proyecto Renacimiento Maya, estrategia central del Gobierno del Estado para posicionar a Yucatán como referente internacional en turismo cultural, identidad maya contemporánea, atracción de inversiones y desarrollo compartido.

Díaz Mena explicó que esta iniciativa articula inversión en infraestructura, rescate patrimonial, desarrollo comunitario y diplomacia cultural, con proyección hacia los mercados europeo, norteamericano y latinoamericano.

La Cancillería recibió con interés la propuesta, al considerar que el Renacimiento Maya puede contribuir al fortalecimiento de los vínculos culturales y de cooperación de México con otras naciones.

Finalmente, el Gobernador afirmó que Yucatán está listo para trabajar de manera coordinada con la SRE en la internacionalización del proyecto y en la identificación de oportunidades de cooperación bilateral con países interesados en la cultura mesoamericana.

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JVR