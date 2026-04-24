Matan en emboscada a coordinador de homicidios en Ensenada

Matan a mando de la Fiscalía en emboscada en Ensenada

El coordinador de la Unidad de Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Ángel Pantoja Pantoja, fue asesinado la mañana de este viernes 24 de abril de 2026 en Ensenada, tras ser emboscado por un grupo armado.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 09:00 horas en la colonia Villas Residencial del Rey, cuando el funcionario circulaba a bordo de una camioneta oficial. En ese punto, al menos dos vehículos le habrían cerrado el paso, desde donde sujetos armados abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Agente de la FGE y coordinador de la Unidad de Homicidios, fue asesinado a balazos en la zona de Villas del Rey I, en Ensenada, Baja California. Según reportes el agente quedó sin vida dentro de una patrulla F-150 con el pie en el acelerador. pic.twitter.com/lM9oCOjJw6 — ᴄʀɪᴍᴇ sᴜʙᴄᴜʟᴛᴜʀᴇs (@crimesbcs) April 24, 2026

Tras la agresión, la unidad continuó avanzando algunos metros hasta impactarse. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el funcionario ya no contaba con signos vitales, derivado de múltiples impactos de arma de fuego.

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En la escena del crimen se localizaron diversos casquillos percutidos, mientras que la zona fue acordonada por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Los agresores lograron darse a la fuga, lo que derivó en un operativo en la zona sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Autoridades estatales han señalado de manera preliminar que se trata de un ataque directo, posiblemente vinculado con las funciones que desempeñaba dentro de la Fiscalía, aunque el móvil no ha sido confirmado.

Entre las principales líneas de investigación se encuentran posibles represalias relacionadas con indagatorias en curso sobre homicidios y delincuencia organizada.

La Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó el asesinato del mando y señaló que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

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MSL