Cae ‘El Botox’, objetivo prioritario y extorsionador de limoneros en Michoacán, anuncia Harfuch

Autoridades federales y estatales detuvieron a Alejandro “N”, alias “El Botox”, objetivo prioritario de Michoacán, vinculado con varios casos de extorsión a productores y homicidio, entre ellos el del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido en octubre del año pasado.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante la Conferencia del Pueblo del Gobierno federal desde el estado de Puebla, donde destacó que la detención fue resultado de un operativo coordinado con autoridades de Michoacán.

“Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo el lamentable homicidio del líder de los limoneros Bernardo Bravo”, dijo García Harfuch.

El titular de la SSPC destacó que en la operación para detener a “El Botox” participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, así como la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán.

García Harfuch destacó que se está en comunicación permanente con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, por esta detención.

Así fue la captura de “El Botox”

Durante la Conferencia del Pueblo, Omar García Harfuch que la operación para la captura de “El Botox” siguió a meses de investigación en coordinación con autoridades locales, así como a las detenciones de personas cercanas al presunto generador de violencia, ocurridas en semanas anteriores.

Así, García Harfuch destacó que, después de ubicar el domicilio de “El Botox”, se emprendió el operativo para ingresar al mismo y lograr su captura. El presunto delincuente logró escapar, sin embargo, fue identificado y detenido horas después.

“En uno de los varios domicilios donde se tenía [la ubicación de ‘El Botox’] se logra la ubicación de esta persona, se ingresa al domicilio, [el detenido] se sale de la casa y una compañera logra su detención”, explicó Harfuch.

“Hoy en la madrugada, en una operación antes, se detuvo a media noche, aproximadamente, a una mujer muy cercana a él, que era parte de quienes llevaban la contabilidad en su círculo cercano. La semana pasada tuvimos otras detenciones de su círculo cercano”, abundó el titular de la SSPC.

Publican foto de “El Botox” tras su captura

Posteriormente, Omar García Harfuch informó sobre la captura y publicó una fotografía del detenido en sus redes sociales, donde también enfatizó que se darán más detalles en las próximas horas.

“En un operación conjunta de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FiscaliaMich y autoridades del estado de Michoacán fue detenido Carlos Alejandro N “Botox” objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios. Se seguirá informando…”, escribió García Harfuch en X.

Bernardo Bravo, empresario y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado el pasado 20 de octubre, hecho que llamó la atención sobre el problema de las extorsiones en la región de Tierra Caliente.

