Exrector acusa “injerencia” de Layda Sansores

EL EXRECTOR de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) José Abud Flores denunció que, desde el 2022, el Gobierno estatal de Layda Sansores San Román había intentado intervenir injustificadamente en asuntos internos de la máxima casa de estudios de la entidad.

En un mensaje que emitió por medio de un video, dijo que, tras su detención, se evidenció una intervención en la UACAM y la calificó como “injerencia que mancilló la autonomía universitaria”.

Agregó que no existía fundamento legal para sustituirlo ni tampoco causa institucional para precipitar un revelo, ni justificación jurídica para violentar los procesos internos de la universidad.

“No existía fundamento legal para destituirme; no existía causa institucional para precipitar un relevo y no existía justificación jurídica para violentar los procesos internos de la universidad”, manifestó el académico.

También señaló que ninguna norma universitaria ni disposición interna establece que una detención o vinculación a proceso penal sea causal automática de destitución, y recalcó el principio constitucional de presunción de inocencia: “Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Nada de eso ocurrió conforme a derecho”.

Abud Flores responsabilizó a la titular del Poder Ejecutivo de Campeche de lo que le pueda pasar a él y a su familia, tras denunciar una serie de actos que, sostuvo, vulneraron la autonomía universitaria y el debido proceso.

Asimismo, denunció hechos de presión y violencia, entre ellos la agresión a un vehículo oficial de la UACAM y, posteriormente, la detención del vehículo universitario y la presunta siembra de drogas en su interior el lunes 12 de enero.

El académico solicitó la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que, con apego a la legalidad, se rectifiquen las irregularidades y se restituya el respeto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche.