Guanajuato se declara listo para recibir al turismo mundial; con éxito culmina gira de trabajo en Madrid

El Estado de Guanajuato demuestra al mundo abrir nuevos caminos, al ofrecer identidad, historia y una visión moderna de turismo basado en experiencias. “Estamos listos para recibirles”, así lo dijo la Gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al culminar su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026.

“Hay mucho interés en Guanajuato, en seguir abriendo este mercado, logramos concretar algunas inversiones importantes y en su momento estaremos haciendo los anuncios. Hoy Guanajuato sigue siendo un destino favorito y ciudades como San Miguel de Allende y Guanajuato capital, son lugares que se llevan el corazón de nuestros visitantes”, destacó la Mandataria Estatal.

En esta productiva gira de trabajo en Madrid, España, la Gobernadora Libia Dennise y la delegación integrada por alcaldes, alcaldesas y el equipo de la Secretaría de Turismo e Identidad, han logrado participar en más de 80 citas de negocio para 13 Municipios; 10 citas con socios comerciales internacionales; y 70 entrevistas para 13 Municipios.

Participó en tres reuniones con cadenas hoteleras internacionales; en tres reuniones con organismos internacionales; y realizó una firma de colaboración internacional con Castilla La Mancha.

También, en esta gira por España, la Gobernadora Libia Dennise, encabezó dos reuniones con aerolíneas, una internacional (Air Europa) y la otra con el equipo de Aeromexico.

En esta reunión participó Giancarlo Mulinelli, Vicepresidente Sr. de Ventas Globales, Teresa Cid Cabello, Directora de Comunicación, Orlando Mata Vaquera, Coordinador de Comunicación y Rodrigo Sandoval Piemonte, Gerente de Bancos; el objetivo es seguir fortaleciendo la conectividad de Guanajuato con el mundo.

“Este encuentro forma parte del trabajo que estamos haciendo para conectar a nuestro estado con agencias globales, aerolíneas, desarrolladores turísticos y medios internacionales, abriendo más oportunidades para nuestra gente. Así seguiremos trabajando, tocando puertas y sumando alianzas para que nuestra gente tenga más oportunidades”, expresó Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Asiste Libia Dennise a entrega de Premios GastroLab 2026

“La cocina es un acto de amor y memoria. Y Guanajuato comparte esa misma esencia. Para nosotros, la gastronomía es identidad: es memoria servida en un plato, es familia y es territorio”, dijo la Gobernadora guanajuatense al asistir a la entrega de Premios GastroLab, en el marco de la 46ª Edición de la FITUR.

Estos premios reconocen a lo mejor de la gastronomía contemporánea, entendida no sólo como una expresión culinaria, sino como una actividad cultural, económica y social con profundo impacto en las comunidades.

Se celebra la excelencia, la trayectoria y la responsabilidad social de cocineras, cocineros, proyectos, restaurantes y propuestas que han sabido construir identidad, calidad y compromiso con su entorno, colocando a la cocina como un puente entre tradición, innovación y desarrollo.

Los Premios Gastrolab distinguen diversas categorías que reflejan la amplitud del sector: desde chefs consolidados y nuevas promesas, hasta proyectos gastronómicos con impacto social, cocinas tradicionales, propuestas sustentables, restaurantes emblemáticos, difusión gastronómica y aportaciones a la cultura culinaria.

Este encuentro se llevó a cabo en el marco de la FITUR 2026, uno de los foros turísticos más relevantes del mundo, que convierte a Madrid en punto de encuentro de destinos, marcas, inversionistas y medios.

Estamos listos para recibirles: Libia Dennise

Hoy se habla más y mejor de Guanajuato, al ser un destino multifacético y contemporáneo, donde conviven cultura y patrimonio vivo, así lo hizo saber la Gobernadora durante múltiples entrevistas ante medios de comunicación españoles.

La gastronomía con identidad, el romance, la aventura y la naturaleza, el enoturismo, el turismo de bienestar y el turismo de negocios, se consolidan como algunas de las razones por las que el turista internacional elige a Guanajuato, destacó la Mandataria Estatal.

“Venimos a decirles que Guanajuato está listo para recibirlos, para sorprenderlos, para caminar juntos hacia nuevas experiencias.”, expresó la Mandataria guanajuatense.

Próximamente se darán a conocer anuncios y resultados concretos resultado de esta gira de trabajo, adelantó la Gobernadora Libia Dennise.

JVR