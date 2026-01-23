Mara Lezama y Zoé Robledo supervisan predio para nueva Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio del IMSS en Cancún

En un hecho histórico, Quintana Roo será nuevamente pionero de un nuevo modelo de salud en el país con la construcción de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (UDTA) del IMSS en Cancún.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, visitaron el predio donde se construirá esta unidad que dará paso a la atención especializada y de tercer nivel en Quintana Roo.

“Esto representa el paso ya al tercer nivel. Además, será un modelo muy innovador que después van a replicar en otras partes” explicó Mara Lezama al añadir que Cancún es una ciudad con mayor crecimiento poblacional y en derechohabiencia.

Mara Lezama agregó que esta unidad estará equipada para atender uno de los temas que más preocupa a la Presidenta Claudia Sheinbaum, el cáncer de mama; por eso se tendrán los equipos de mastografía con esterotaxia y tomosíntesis, además de que se instalará el primer Pet scan por emisión de positrones de todo el país.

La Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (UDTA) en Cancún fue anunciado por Mara Lezama y Zoé Robledo semanas atrás como un proyecto estratégico que permitirá ampliar la capacidad diagnóstica y terapéutica del Instituto hacia sus derechohabientes y para fortalecer la red regional de servicios del IMSS en la Península.

Además, se reducirán tiempo de espera en hospitales y mejorará la oportunidad diagnóstica y de tratamiento. Reducirá la carga operativa del Hospital General de Zona No. 3, Hospital de Gineco-Obstetricia y Pediatría No. 7 y Hospital General Regional No. 17 de Cancún.

Durante el recorrido, el director Zoé Robledo informó que la Unidad contará con infraestructura de alta tecnología, como acelerador lineal, tomógrafos, equipos de diagnóstico por imagen y mastógrafos con estereotaxia para la detección oportuna y la atención de enfermedades como cáncer de mama, además de reducir tiempos de espera en estudios de alta especialidad.

Agregó que en esta Unidad se resolverá más rápido sin traslados a otros estados del país. “Y una cosa importante: Vamos a instalar dos equipos que no tenemos en el IMSS en ninguna parte de México, el PET-SCAN y también la cirugía robótica, los equipos que permiten hacer intervenciones muy precisas, sobre todo de trauma, de rodilla, de columna, en fin, que vamos a incorporar porque los trabajadores, las trabajadoras luego de algún accidente, sobre todo, pues pueden durar mucho tiempo en la incapacidad, lo que queremos es reincorporarlos, rehabilitarlos y que vuelvan a la vida laboral”, añadió Zoé Robledo.

“Con el apoyo del gobierno de Quintana Roo, con Mara, lo vamos a hacer posible”, citó enfáticamente el director del IMSS.

En este evento acompañaron a la titular del Ejecutivo y al director del IMSS, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama; el secretario estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Quintana Roo, Javier Michel Naranjo García; el Senador Eugenio Segura, y magistrado Heyden Cebada Rivas.

