¿Ya encontraron La Nicholette? Esto se sabe hasta el momento

La influencer y creadora de contenido Nicholette Pardo, “La Nicholette”, es buscada por autoridades de Sinaloa después de que, presuntamente, fue víctima de un secuestro y fue vista por última vez el 20 de enero. Ahora, con la aparición de un video, surgieron dudas sobre el caso, como si ya fue encontrada.

El caso de “La Nicholette” ha generado una amplia discusión en las redes sociales, aunque también ha dejado varias interrogantes abiertas. A pesar de ello, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene una búsqueda intensiva para dar con la joven de 20 años.

Sin embargo, la difusión de un video en redes sociales, en donde Nicholette Pardo menciona en repetidas ocasiones la frase “vean nomás’ dónde me tienen”, generó dudas sobre la posibilidad de que la influencer haya sido localizada. Esto se sabe.

¿La Nicholette ya fue localizada? Esto se sabe tras misterioso VIDEO

El sábado 24 de enero se difundió en redes sociales un misterioso video que muestra a ‘La Nicholette’ leyendo un mensaje referente a la disputa entre las facciones ‘La Chapiza’ y ‘La Mayiza’ en Culiacán, Sinaloa.

Con oraciones aisladas y sin un hilo conductor claro, la joven admite que trabajó para la facción de “Mayito Flaco”, si bien pidió a ésta y a su rival detener el conflicto en la capital sinaloense, toda vez que, acusó, se ha cobrado la vida de muchas mujeres inocentes.

Ya me enseñaron una lista grande y larga de mujeres que han asesinado, golpeado, violado y quemado. [...] Ustedes, ni con todos sus aliados han podido ganar esta guerra. [Vean] lo que hicieron con su guerra y sus mentiras, en lo que llevó tanta matanza y secuestro de mujeres inocentes Nicholette Pardo, ‘La Nicholette’, en un video



Sin embargo, llamó la atención que, en repetidas ocasiones, la joven menciona la frase “vean nomás’ en dónde me tienen”, presumiblemente en referencia al lugar en donde la influencer estaría cautiva tras su presunto secuestro.

Incluso, a lo largo del video, la joven hace un reclamo a la ‘La Mayiza’, a la que le recuerda que siempre contó con su apoyo, lo cual sugiere que ésta podría estar detrás de su presunto secuestro, o bien ésta no la ha ayudado en caso de estar en manos de la facción rival.

No obstante, se desconoce cuándo fue grabado este video, ni donde, ni a quién va dirigido el mensaje que expresa la joven. Por lo que, hasta el momento, Nicholette Pardo sigue sin ser oficialmente encontrada.

