Estas son las nuevas multas Edomex para motociclistas 2026: ¿Cuánto hay que pagar?

Como medida de prevención de accidenes, el gobierno del Estado de México realizó una reforma en el Reglamento de Tránsito, en el que se establecen multas que serán aplicadas en los 125 municipos.

Únicamente las personas mayores de edad deberán aprobar un examen teórico para poder obtener una licencia de conducir, y tener la certificación expedida por la Secretaría de Movilidad del Edomex (SEMOV).

Las multas de tránsito del Estado de México ahora ya no serán fijas, pues ahora se contará con un esquema de rangos con el que se pretende contar con sanciones más equitativas.

Motociclistas ı Foto: Especial

Multas del Edomex 2026 para motociclistas

Las multas del 2026 contarán con los siguientes rangos:

Mínimo que aplicará para quienes no tengan infracciones pendientes

Medio para quienes tengan dos o tres infracciones

Máximo para quienes sean reincidentes con cuatro o más infracciones

Los motociclistas que se encuentren circulando en el Estado de México podrán ser acreedores de las siguientes multas en 2026:

En caso de que tanto el conductor como sus acompañantes no utilicen casco y anteojos la multa será de 351.93 pesos hasta 586.55 pesos.

En caso de no tomar el carril correspondiente al dar vuelta de manera oportuna la multa será de 351.93 pesos hasta 586.55 pesos.

En caso de viajas con más personas de las que estén autorizadas en la tarjeta de circulación la multa será de 351.93 pesos hasta 586.55 pesos.

En caso de transportar a un pasajero entre el manubrio y la persona que conduce la multa será de mil 876.96 a dos mil 346.2 pesos.

En caso de transportar a menores de edad que no puedan sujetarse por sí mismos la multa será de mil 876.96 pesos a dos mil 346.2 pesos.

En caso de conducir bajo el efecto del alcohol o sustancias nocivas para la salud la multa será de mil 876.96 pesos a dos mil 346.2 pesos.

En caso de no contar con permiso para circular sin placa y tarjeta de circulación o de que esté vencido la multa será de mil 876.96 pesos a dos mil 346.2 pesos.

Estas multas se pueden pagar tanto de manera presecial, en línea o al momento de recibir la sanción por parte del agente de tránsito, y estos adeudos pueden ser consultados en el portal odifial de la Secretaría de Seguridad del Edomex.

