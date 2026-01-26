Entrega de plásticos de la Tarjeta Única: ubicación de los 11 módulos de atención en Jalisco.

En esta primera etapa de entrega de tarjetas, operan 11 módulos ubicados en diferentes municipios del estado para atender a la población, donde ya se cuenta con el servicio de pago electrónico en el transporte público en Jalisco.

Los módulos se encuentran en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, así como en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande.

El módulo de Tepatitlán de Morelos comenzará operaciones el 9 de febrero.

Para recibir la Tarjeta Única, es indispensable haber realizado previamente el prerregistro en el sitio oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx, donde se solicita contar con CURP, INE, número de celular, correo electrónico y domicilio del estado de Jalisco.

Tras la validación de la información, se envía un mensaje de texto para programar la cita.

El día asignado, la persona debe acudir al módulo correspondiente con el acuse de recibo impreso y copia del INE por ambos lados, donde se realiza la entrega de la tarjeta.

De manera opcional, durante el prerregistro se puede adjuntar certificado de discapacidad, constancia de estudios o acta de nacimiento para menores de edad.

En el caso de personas beneficiarias de programas como Mi Movilidad o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, deberán presentar además la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y su tarjeta vigente para realizar el intercambio.

Para las personas que no cuentan con acceso a medios electrónicos, el trámite puede realizarse de manera presencial en cualquiera de los 40 módulos distribuidos en la ciudad, donde personal capacitado brinda apoyo y orientación durante todo el proceso.

Para conocer las ubicaciones de los módulos, requisitos o resolver dudas, la ciudadanía puede consultar en tarjetaunica.jalisco.gob.mx.

¿Cómo se usa la Tarjeta Única?

Para el transporte público solo debes acercarla al lector al subir al camión, Mi Tren o Mi Macro. El sistema descuenta automáticamente el saldo o aplica el beneficio que tengas asignado (descuento, subsidio o gratuidad).

Para recargarla están disponibles los módulos o máquinas de recarga en estaciones de Mi Tren, Mi Macro y SITREN; tiendas de conveniencia y puntos autorizados —como OXXO y otros establecimientos con recarga electrónica—, y módulos oficiales del Gobierno de Jalisco, especialmente durante jornadas de entrega y atención.

Por su parte, si eres beneficiaria o beneficiario en programas sociales de apoyo al transporte, la tarjeta que se te entregó ya tiene tu apoyo.

Se recomienda conservar la tarjeta en buen estado, no doblarla ni perforarla, revisar el saldo a recargar y, en caso de pérdida, reportarla para evitar el mal uso y poder seguir haciendo uso de los beneficios.

Para saber más:

La tarjeta comienza a ser válida una vez que se reciba para el pago al transporte público con la tarifa vigente , el subsidio entrará en vigor a partir del primero de abril.

Si se cuenta con beneficios de algún programa social, la tarjeta ya contará con el apoyo a partir del momento de recibirla.

Los módulos se encuentra en:

En Guadalajara, en San Jacinto y en la estación Dos Templos. En Zapopan, en la estación Zapopan Centro y en la Unidad Administrativa Las Águilas. En Tlaquepaque, en la Central Nueva y en la Expo Ganadera. En Tlajomulco, en el CAT del Valle. En Lagos de Moreno, en el Palacio Municipal. En Zapotlán el Grande, en UNIRSE Sur. En Puerto Vallarta, en la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Costa Sierra Occidental.

JVR