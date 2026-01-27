Desmantelan en Puebla centro clandestino de camiones robados; aseguran decenas de unidades

Un inmueble utilizado como punto de resguardo de transporte de carga robado fue desmantelado por la Fiscalía General del Estado de Puebla, con apoyo de autoridades federales y estatales, durante un operativo en el municipio de Santiago Miahuatlán.

La operación fue resultado de labores de investigación de campo y gabinete, que permitieron ubicar el predio sobre la carretera Orizaba–Tehuacán, en la localidad de Villa Alegría. Con los datos recabados, un juez de control autorizó la orden de cateo.

Durante la diligencia, fueron asegurados dos tractocamiones, dos retroexcavadoras, tres semirremolques, cinco dolly, 19 cajas secas, una caja refrigerada, tres plataformas tipo jaula, una góndola y un contenedor, todos con medios de identificación alterados .

Además, quedaron bajo resguardo para su análisis siete tractocamiones, cuatro vehículos compactos, 10 cajas secas, una pipa, una plataforma tipo madrina, cuatro dolly, tres plataformas, una cabina, un remolque y un motor de tractocamión, pese a que algunos aún no contaban con reporte de robo.

El inmueble y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público , que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

Las autoridades destacaron que el operativo representa un golpe relevante contra las organizaciones dedicadas al robo de transporte de carga y reafirmaron su compromiso para combatir este delito en la entidad.

