Fallece Francisco ‘Kiko’ Venera, alcalde de Taretan, Michoacán

Francisco Venera García, presidente municipal de Taretan, Michoacán, falleció la noche del martes 27 de enero de 2026.

El edil, conocido en su municipio como “Kiko” Venera, murió mientras recibía atención médica en un hospital de Uruapan, a donde había sido trasladado debido a un deterioro en su estado de salud.

Más información en momento…

