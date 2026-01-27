En hospital de Uruapan

Fallece Francisco ‘Kiko’ Venera, alcalde de Taretan, Michoacán

El alcalde Venera murió en Uruapan mientras recibía atención médica

Muere el alcalde de Taretan, Francisco “Kiko” Venera
Muere el alcalde de Taretan, Francisco “Kiko” Venera Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

Francisco Venera García, presidente municipal de Taretan, Michoacán, falleció la noche del martes 27 de enero de 2026.

El edil, conocido en su municipio como “Kiko” Venera, murió mientras recibía atención médica en un hospital de Uruapan, a donde había sido trasladado debido a un deterioro en su estado de salud.

Más información en momento…

MSL

