Gustavo Alarcón reconoce apoyo permanente en seguridad del gobierno federal y de la gobernadora Evelyn Salgado

El alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, agradeció y reconoció el liderazgo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por su apoyo y respaldo permanente de su gobierno en materia de la seguridad, en conjunto con el Gobierno de México y fuerzas armadas, para garantizar la paz en este municipio.

“Quiero expresar, a nombre de las y los presidentes municipales del Estado, un reconocimiento y un agradecimiento a nuestra Gobernadora, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, por su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de seguridad en los municipios”, expresó en un evento esta mañana en la UNIPOL donde se entregaron patrullas a policías municipales.

La mandataria estatal subrayó que Chilpancingo cuenta con un apoyo integral en materia de seguridad, que incluye la presencia permanente de fuerzas federales y estatales, así como el despliegue de más de mil elementos de la Guardia Nacional, distribuidos en cuatro compañías instaladas en la capital, además de un operativo carretero permanente en la Autopista del Sol.

En este contexto, Gustavo Alarcón Herrera afirmó que los resultados se construyen cuando existe coordinación real, voluntad política y trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno. En ese sentido, destacó que la entrega de patrullas y equipo fortalece las capacidades operativas y envía un mensaje claro de unidad institucional frente a los retos que enfrenta Guerrero.

A nombre de las y los presidentes municipales del estado, el alcalde expresó su reconocimiento a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad en los municipios, al afirmar que este respaldo demuestra que Chilpancingo no está solo. “Cuando hay liderazgo y coordinación, la paz deja de ser un anhelo y empieza a convertirse en realidad”, puntualizó el edil de Chilpancingo.

