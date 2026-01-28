Aumenta temor en ciudades clave de Campeche

Protesta contra la gobernadora en 2024, durante un conflicto laboral con policías.

En Campeche, estado gobernado por la morenista Layda Sansores, las dos ciudades más importantes del estado reportaron un incremento en la percepción de inseguridad, al comparar el cuarto trimestre de 2024 y 2025.

En el caso de la capital Campeche, la ciudad más importante de la entidad, 6 de cada 10 habitantes consideraron que vivir en su localidad es inseguro, mientras que 5 de cada 10 ciudadanos de Ciudad del Carmen se sintieron inseguros viviendo ahí.

El Dato: EN DICIEMBRE de 2025, el 63.8% de la población de 18 años y más en el país consideró inseguro vivir en su ciudad: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

De acuerdo con cifras de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en el caso de la capital la percepción de inseguridad pasó de 48.8 por ciento a 62.6 por ciento, lo que representa una proporción de 28.3 por ciento más, mientras que en Ciudad del Carmen la sensación de inseguridad estaba en niveles de 48.9 por ciento y ahora se ubicó en 53.0 por ciento, lo que significa un aumento de 8.4 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: El militar retirado logra salir ileso Atacan al jefe de la Policía de Culiacán

El repunte en la percepción de inseguridad coincide con un escalamiento en los homicidios en el estado de Campeche, reportado por las propias autoridades locales ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los registros del SESNSP revelan que en el año 2025 se reportaron 101 homicidios dolosos, mientras que en el 2024 la cifra fue de 95, lo que representa un incremento de 6.3 por ciento.

En 2025, uno de los asesinatos que más generó conmoción entre la ciudadanía fue el de la maestra Karina Díaz Hernández, síndica por Morena en el municipio de Palizada y también excandidata a alcaldesa de ese municipio, mientras iba a bordo de su vehículo, cuando fue atacada a balazos.

72.3 por ciento manifestó sentirse inseguro en cajeros automáticos, en diciembre

El atentado en su contra se registró la noche del lunes 17 de noviembre, en la calle Morelos de la colonia Ampliación Zaragoza del municipio de Palizada, localizado a cinco horas de la capital de Campeche, cuando circulaba a bordo de su vehículo, una SUV de la marca Chevrolet Trax color blanca.

La síndica llegaba a su casa cuando fue sorprendida por dos atacantes a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones para posteriormente escapar. Personal de la fiscalía constató que la mujer falleció mientras recibía atención médica.

En otro hecho reciente ocurrido el pasado 26 de enero, una joven madre de familia fue localizada sin vida dentro de su domicilio ubicado en la calle Ignacio Allende, de igual manera en el municipio de Palizada.

De acuerdo con los informes locales, la mujer dejó huérfanos a tres menores de edad y, aunque se desconoce el móvil del feminicidio, hasta la fecha no se la logrado detener al responsable.

Desde la llegada de Layda Sansores al Gobierno de Campeche, los asesinatos han tenido un incremento notable, pues durante el primer año de su administración, en 2021, se reportaron 85 asesinatos, y para el año siguiente la cifra se elevó a 87.

Para 2023, los asesinatos volvieron a subir, pues se documentaron 94, y para el siguiente año se reportaron 95, alcanzando su punto máximo en 2025, con 101 casos.

La administración de la gobernadora se ha visto marcada no solamente por el aumento de la violencia, sino por múltiples escándalos de censura y persecución contra periodistas y más recientemente contra el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Abud Flores.

Luego de que fue detenido en abril de 2025, al periodista Jorge Luis González Valdez, de 72 años, exdirector del periódico Tribuna de Campeche, le prohibieron ejercer durante dos años, presuntamente por cometer los delitos de calumnias y discurso de odio contra la gobernadora de ese estado, Layda Sansores San Román.

El periodista fue detenido el pasado 9 de abril de 2025 por policías estatales cuando intentaba defender a un automovilista que había sido detenido por una falta administrativa.

Ayer martes, en entrevista con Radio Fórmula, el periodista pidió “enfrentar” a la gobernadora Layda Sansores ante el abuso y la censura de la que, dijo, son víctimas los periodistas.

“Si no damos la cara y nos atrevemos a levantar la voz, este estado de cosas que atraviesa Campeche no se va a corregir. El comunicado que sacó el Gobierno de Campeche solamente confirma la censura que está ocurriendo”, dijo.

También le pidió al exrector de la Universidad de Campeche que “rectifique e intente revertir la marranada que cometieron contra él”, luego de que fue destituido de su cargo a pocas horas de ser detenido por presuntamente portar droga, lo cual hasta la fecha no ha podido comprobar el Gobierno de Layda Sansores.

Por su parte, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche declaró ayer, en entrevista, que no desea regresar a la rectoría de la máxima casa de estudios del estado, pues a dos semanas de su ausencia tras ser destituido, la institución cambió “radicalmente”.

“Yo no deseo regresar a la universidad, no en estas condiciones, porque ya la universidad en dos semanas cambió radicalmente; hay una persecución interna y no podría trabajar con gente que fue amenazada a tomar decisiones en la madrugada para violentar los estatutos de la Ley Orgánica de la Universidad para destituirme sin ninguna razón”, dijo.