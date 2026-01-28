Secretaría de Marina erradica tres plantíos de amapola en Nayarit

Elementos de la Secretaría de Marina localizaron y erradicaron tres plantíos de amapola en la comunidad de Pueblo Nuevo El Alto, en el municipio de San Blas, Nayarit, como parte de operativos de vigilancia realizados por la Décima Zona Naval.

De acuerdo con el comunicado oficial, los cultivos ilícitos se encontraban distribuidos en una superficie aproximada de nueve mil 600 metros cuadrados, donde fueron destruidas en el lugar alrededor de 192 mil plantas.

Con este aseguramiento, la dependencia federal informó que en lo que va del año se han eliminado 35 plantíos en la entidad, lo que representa más de tres millones 522 mil plantas erradicadas.

TE RECOMENDAMOS: Informan fuentes de Seguridad Reportan arresto de dos personas por masacre en Salamanca

Elementos de la Secretaría de Marina ı Foto: X @SEMAR_mx

La Marina detalló que estas acciones se llevaron a cabo durante patrullajes de disuasión en zonas serranas, con el objetivo de inhibir la producción de drogas y debilitar la operación de grupos delictivos que operan en la región.

La institución subrayó que continuará con operaciones permanentes de localización y destrucción de sembradíos ilícitos como parte de la estrategia federal para combatir el narcotráfico y evitar que estas sustancias lleguen a la población, particularmente a jóvenes.

“Con estas acciones la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, contribuye en la suma de esfuerzos del Gobierno de México para combatir la producción y elaboración de drogas en nuestro país, debilitando las capacidades de los grupos delictivos e impidiendo su distribución, venta y exportación a otros países, evitando con ello que estas sustancias se encuentren al alcance de la población, en especial de los jóvenes mexicanos”, detalló.

Durante patrullajes de vigilancia en el estado de #Nayarit, #PersonalNaval localizó y destruyó plantíos ilícitos de amapola, evitando que miles de plantas llegaran a convertirse en drogas que dañan a nuestra sociedad y afectan el bienestar de las familias mexicanas.



Estas… pic.twitter.com/EjJjQrbMAx — SEMAR México (@SEMAR_mx) January 28, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT