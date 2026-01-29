Desde Hidalgo, se fortalece proveeduría nacional con empresas certificadas con distintivo Hecho en México.

El Gobierno de Hidalgo, bajo la directriz del gobernador Julio Menchaca Salazar, impulsa la competitividad y el crecimiento de las empresas locales mediante un acompañamiento integral para la obtención del distintivo Hecho en México, en coordinación con la Secretaría de Economía del Gobierno de México y en alineación con el Plan México, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al respecto, Carlos Henkel Escorza, secretario de Desarrollo Económico de la entidad, explicó que el distintivo Hecho en México reconoce a empresas nacionales y extranjeras establecidas en el país que manufacturan con insumos mexicanos o con un alto contenido nacional, lo que garantiza calidad, fortalece la proveeduría nacional y abre nuevas oportunidades de mercado.

Detalló que, como parte de esta estrategia del organismo a su cargo ha promovido el distintivo de manera directa con organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y diversas cámaras, con el objetivo de acercar este beneficio a más empresas del estado.

Gracias a este esfuerzo, 61 empresas hidalguenses ya obtuvieron el distintivo Hecho en México, mientras que 49 más se encuentran en proceso, todos ellos con acompañamiento del gobierno del estado durante su trámite ante la Secretaría de Economía Federal.

Henkel Escorza subrayó que la Sedeco brinda asesoría especializada, tanto presencial como virtual, facilita los trámites, que se realizan de forma ágil y sencilla, y acompaña a las empresas incluso en las entrevistas requeridas, con el objetivo de que concluyan exitosamente su proceso de certificación.

Esta política pública busca incrementar el contenido nacional de los productos, reducir la dependencia de importaciones y fortalecer las cadenas productivas del país, generando un impacto positivo en la economía nacional y regional.

Asimismo, empresas hidalguenses que ya cuentan con el distintivo han sido vinculadas con compañías tractoras y han participado en encuentros de negocios organizados por la Secretaría de Economía Federal, lo que les ha permitido ampliar su presencia en mercados nacionales.

Entre los casos de éxito el funcionario destacó la cooperativa Pascual, Minera Autlán, Almacenes Ánfora, Dina Camiones y Arteche, empresas instaladas en Hidalgo que han logrado consolidar su crecimiento y posicionamiento a partir del distintivo Hecho en México.

JVR