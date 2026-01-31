Atacan a balazos al alcalde de Temoac, Morelos; lo reportan fuera de peligro

El presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue víctima de un ataque armado este sábado mientras se trasladaba por la carretera federal México-Oaxaca, a la altura del poblado de Amayuca, municipio de Jantetelco. Tras la agresión, autoridades estatales confirmaron que el edil se encuentra fuera de peligro y su estado de salud es estable.

El ataque ocurrió cerca de una estación de servicio conocida como gasolinera El Faro, en jurisdicción de Jantetelco. Testigos refieren que los presuntos agresores dispararon desde una motocicleta contra la camioneta del alcalde y luego huyeron del lugar.

Atacan a balazos al alcalde de Temoac ı Foto: FGE Morelos

De acuerdo con los primeros reportes, el alcalde viajaba a bordo de una camioneta particular, acompañado de su esposa. El trayecto se realizaba sin escoltas de seguridad cuando sujetos armados se aproximaron y abrieron fuego contra el vehículo.

Tras la agresión, los servicios de emergencia atendieron al alcalde en el sitio y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la región para recibir atención médica especializada.

Reportes preliminares de autoridades médicas y de seguridad indican que sufrió una herida superficial por rozón de bala en la cadera, lesión que no pone en riesgo su vida. Por ello, su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Morelos y corporaciones policiales acordonaron la zona y recabaron indicios balísticos, como casquillos percutidos. También se desplegó un operativo de búsqueda para localizar a los responsables, sin que hasta el momento se hayan reportado detenciones oficiales.

Valentín Lavín Romero es presidente municipal de Temoac, Morelos, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Actualmente cumple su segundo periodo al frente del gobierno local, luego de haber sido electo nuevamente para el periodo 2025-2027.

MSL