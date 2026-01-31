Conductor de tráiler dispara contra policías e intenta huir en Los Reyes, La Paz, Edomex | VIDEO

Policías municipales intentan detener a conductor de tráiler; éste les dispara e intenta huir.

Un conductor de un tráiler que fue detenido por policías municipales disparó contra los oficiales e intentó huir, lo que motivó una persecución, la cual dejó varios automóviles embestidos en el camino, en Los Reyes, en el municipio de La Paz, Estado de México.

A través de redes sociales, medios locales compartieron videos de los hechos que se registraron la noche del viernes sobre la carretera federal México - Texcoco, a la altura de Los Reyes, cuando un tráiler fue detenido por policías municipales.

En las grabaciones, se aprecia cómo, después de que los policías intentan abordar al conductor de la unidad, estos se retiran violentamente, como si hubieran percibido una amenaza. Según los reportes de medios locales, el conductor disparó en su contra.

Inmediatamente después, según los videos, el tráiler avanza sobre la autopista, por lo que los policías abordan sus unidades e inician una persecución.

Tráiler desata balacera y caos en la México-Texcoco



La noche del viernes 30 de enero, el conductor de un tráiler disparó contra policías que le marcaron el alto en la carretera federal México-Texcoco, a la altura de Los Reyes La Paz. Tras abrir fuego, huyó a toda velocidad,… pic.twitter.com/i4mBFP2E2z — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 31, 2026

En otras grabaciones que circularon en redes sociales se aprecia cómo al menos tres patrullas persiguen al tráiler a lo largo de la citada autopista. Según los reportes, el tráiler embistió varios automóviles a su paso.

Posteriormente, de acuerdo con los reportes locales, la policía logró dar alcance al tráiler y detener a su conductor.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado por autoridades estatales o municipales mediante algún comunicado oficial, por lo que no se sabe qué cargos fueron presentados en contra de quien manejaba la unidad.

Se desconoce si alguno de los policías resultó herido por los disparos, o si el conductor de algún vehículo que fue embestido resultó con lesiones.

