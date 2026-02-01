Armenta supervisa rehabilitación de carretera Puebla-Tlaxcala en beneficio de 1.6 millones de personas

El gobernador Alejandro Armenta Mier supervisó el avance del 40 por ciento de la modernización de la carretera Puebla-Tlaxcala, con el objetivo de consolidar una zona metropolitana conectada y eficiente.

El proyecto estratégico beneficiará a 1.6 millones de personas, y se posiciona como un referente de infraestructura soberana al ejecutarse bajo un esquema de optimización de recursos que reduce el costo de obra a una tercera parte del valor de mercado.

Acompañado por habitantes de las juntas auxiliares de San Pablo Xochimehuacan, San Jerónimo Caleras y San Felipe Hueyotlipan, el mandatario poblano destacó que este modelo de gestión pública es posible gracias al uso de maquinaria propia y a la colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex), instancia que provee insumos para la pavimentación.

Trabajos de modernización de la carretera Puebla-Tlaxcala. ı Foto: Cortesía

Esta metodología permite que el presupuesto público rinda más , eliminando los sobrecostos de intermediación y garantizando que el beneficio social llegue directamente a las comunidades que padecieron el abandono vial durante casi una década.

La rehabilitación de estos 6.3 kilómetros de vía no es un hecho aislado, sino que forma parte del plan maestro de conectividad que incluye el futuro Periférico 5 de Mayo. El gobernador Alejandro Armenta explicó que estos circuitos norte y sur están diseñados para resolver la saturación vehicular en los accesos a la capital, alineándose con la visión de desarrollo regional y movilidad humana que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Gobernador Alejandro Armenta durante la supervisión de la rehabilitación de la carretera Puebla-Tlaxcala. ı Foto: Cortesía

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura subrayó que la modernización del bulevar y la carretera interestatal no solo agiliza los tiempos de traslado para estudiantes y trabajadores, sino que fortalece la seguridad vial y la imagen urbana del estado.

