Balacera en la carretera Alameda-El Salto deja a un presunto agresor abatido y un herido

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este martes 3 de febrero de 2026 sobre la carretera Alameda–El Salto, luego de que un operativo de búsqueda se transformara en un enfrentamiento armado entre autoridades y presuntos delincuentes.

La Fiscalía del Estado de Jalisco, en coordinación con policías municipales de Tlajomulco de Zúñiga y elementos de investigación, desplegó un operativo tras identificar un vehículo sospechoso —un Jeep Cherokee— que, según las autoridades, estaba relacionado con un asalto violento y un homicidio ocurrido el 21 de enero en Tlajomulco.

🚔 Operativo por asalto y homicidio deriva en enfrentamiento 🚔



Al ubicar el vehículo en el tramo carretero a la altura de la colonia La Alameda, los agentes le marcaron el alto a los ocupantes. Los sujetos respondieron con disparos, lo que desató un intercambio armado en plena vía pública.

Uno de los presuntos agresores fue abatido en el lugar tras el enfrentamiento con los uniformados.

La otra persona que viajaba en el vehículo resultó herida y quedó detenida; fue trasladada a un nosocomio para recibir atención médica y será presentada ante el Ministerio Público.

Las autoridades no reportaron agentes heridos durante el enfrentamiento, aunque varias patrullas presentaron impactos de bala.

El área fue acordonada y los peritos iniciaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de indicios y el aseguramiento del vehículo y un arma de fuego presuntamente utilizada en la agresión.

La intervención policiaca formaba parte de las labores de investigación contra los presuntos responsables de un asalto con violencia en Tlajomulco de Zúñiga, donde un adulto mayor fue gravemente herido con arma de fuego y posteriormente falleció. La Fiscalía vinculó a los sospechosos localizados con esa carpeta de investigación, lo que motivó el seguimiento y posterior operativo.

Debido al enfrentamiento, la circulación en la carretera fue parcialmente restringida mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en la zona y se realizaban las diligencias ministeriales.

