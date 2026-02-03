¿Cuál es la fecha para la entrega de constancia de asignación en Nuevo León?

La Secretaría de Educación Pública de Nuevo Léon emitirá las constancias de asignaión correspondientes al ciclo escolar 2026-2027 para las y los estudiantes de educación básica.

Únicamente las madres, padres y tutores que realizaron el proceso de preinscripción de las y los estudiantes del 3 al 20 de noviembre del 2025 para el ciclo escolar 2026-2027 podrán recibir la constancia de asignación.

La entrega de la constancia de asignación será para las y los estudiantes que ingresarán a primer y segundo grado de preescolar, así como a los que ingresarán a primer grado de primaria y secundaria.

Esta entrega se llevará a cambo a partir de este martes 3 de febrero y concluirá el viernes 13 de febrero únicamente para aquellos que realizaron el proceso de preinscripción en noviembre.

Las madres, padres y tutores reciirán la constancia de asignación por medio del correo electrónico que registraron durante el proceso de preinscripción, misma que puede descargarse en la página web nl.gob.mx/constancias.

En caso de tener alguna duda o requerir aclaraciones las madres, padres y tutotres pueden comunicarse al 81 2020 5083 o 5084, y en caso de no haber realizado el proceso de inscripción en noviembre, este se encuentra disponible hasta el 12 de abril del 2026.

Las madres, padres o tutores que realicen el proceso de preinscripción antes del 12 de abril podrán recibir las constancias de asignación del 13 al 17 de abril del 2026 en los correos electrónicos registrados o en la página web.

¿Dónde hacer la preinscripción para preescolar, primaria y secundaria en Nuevo León?

La preinscripción estará disponible hasta el 12 de abril del 2026, y se requiere tener la siguiente edad para poder ingresar:

Primer grado de preescolar : Para las y los menores nacidos en el año 2023 ó 3 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2026.

Segundo grado preescolar : Para las y los menores que tengan 4 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2026.

Primer grado de primaria: Para las y los menores que tengan 6 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2026.

Primer grado de secundaria: Deben haber terminado la primaria o estar cursando el 6° grado de primaria en el ciclo escolar 2025-2026.

Para poder realizar el proceso de preinscripción se requiere contar con un dispositivo que tenga acceso a interner, un correo electrónico personal, CURP de la o el estudiante y un comprobante de domicilio en formato electrónico.

El proceso debe realizarse en la página oficial nl.gob.mx/preinscripciones, en la que deben seleccionar el botón Hazlo aquí ahora para poder comenzar a ingresar los datos para realizar el proceso de preinscripción.

