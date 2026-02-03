Morenistas rompen con Layda, acusan presiones… y pierden control en Congreso

La bancada de Morena en el Congreso de Campeche confirmó su fractura luego de que una parte de la misma aprobó entregar la presidencia de la mesa directiva a Movimiento Ciudadano (MC), tras la ruptura de otro grupo de diputados guindas con la gobernadora Layda Sansores, después de que en diciembre pasado cuestionaran su programa de endeudamiento por mil millones de pesos.

Por primera vez desde que inició el Gobierno de Sansores San Román, el control del Congreso campechano estará en manos de la oposición, después de que parte de los legisladores oficialistas rechazaran la propuesta del coordinador guinda y presidente de la Junta de Gobierno, José Antonio Jiménez Gutiérrez.

El Dato: La gobernadora acusó a Jiménez de traicionar la confianza de quienes lo llevaron al cargo en 2023, luego de que se destituyera al anterior coordinador, Alejandro Gómez.

El pleito entre morenistas se originó en diciembre del año pasado durante la discusión para aprobar un crédito de mil millones de pesos para que el Gobierno de Campeche pueda subsanar recortes presupuestales de 2026.

La propuesta impulsada por la gobernadora Layda Sansores fue criticada por un grupo de al menos 10 morenistas encabezados por el coordinador de los diputados locales, José Antonio Jiménez.

Tras semanas de debate y, a pesar de las diferencias entre la bancada guinda, se aprobó el endeudamiento solicitado, durante una sesión emergente.

La mandataria Sansores y el líder de diputados locales, en foto de archivo. ı Foto: Especial

El Tip: según medios locales, la Fiscalía Estatal Anticorrupción investiga a José Antonio Jiménez por presunto desvío de recursos.

Tras la postura de Jiménez Gutiérrez, quien desafió a la mandataria, diputados morenistas votaron junto con los del PRI, MC y PAN para que la presidencia la asumiera el emecista Paul Arce Ontiveros.

El dirigente estatal de Morena, Erick Alejandro Reyes León responsabilizó a José Antonio Jiménez Gutiérrez de la ruptura al interior del grupo parlamentario y lo acusó de falta de liderazgo.

“Hoy sí lo quiero decir, todo esto es provocado por Antonio Jiménez. Lo lamento mucho, pero también tengo un mensaje para él y para todos los que se fraccionaron y decidieron hacerlas de Che Guevara campechanos”, dijo.

En este sentido, Reyes León dijo que algunos diputados decidieron enfrentarse a la gobernadora Sansores San Román.

10 diputados de Morena se opusieron a la propuesta de la mandataria

“A veces creemos que somos solitos y no, somos un movimiento, y el arrastre en el 2018 (con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador) ayudó a muchos compañeros a llegar a donde están, posteriormente el amigo Antonio Jiménez se hizo pluri”, dijo.

Tras escoger al nuevo presidente de la mesa directiva en el Congreso de Campeche, medios locales informaron sobre la presencia de policías ministeriales alrededor de las instalaciones legislativas para presuntamente detener al coordinador de Morena; sin embargo, diputados del partido advirtieron que estas versiones no eran más que “una embestida para desestabilizar el Gobierno de Layda Sansores”.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) negó que existiera un operativo para la presunta detención del diputado Jiménez y mencionó que “los elementos se encontraban realizando un recorrido de vigilancia preventiva, actividad habitual, y las unidades se detuvieron momentáneamente en la zona sin que existiera diligencia ministerial”, como han señalado algunos medios.

“La presencia de personal de esta institución en las inmediaciones del Congreso del Estado no corresponde a alguna diligencia ministerial”, publicó la dependencia el pasado domingo.

En tanto, el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez y varios de sus compañeros legisladores locales pernoctaron en las instalaciones del Palacio Legislativo, según reportó la prensa en la entidad, ante el temor de las acciones que pudiera ejecutar la Fiscalía estatal.

En medio de las tensiones, ayer el Congreso de Campeche, en sesión reservada, avaló la reforma a la Constitución Política del Estado para restituir el fuero constitucional a los legisladores, una figura que se había eliminado desde 2016.

Ningún diputado quiso confirmar la aprobación de esa reforma constitucional pues, según argumentaron, la ley les prohíbe hablar de los temas que se aprueben en las sesiones reservadas. Sin embargo, el legislador guinda Jorge Pérez Falconi declaró que “al parecer hay alguien que tiene mucho miedo de que lo detengan”.

En medio de las tensiones, José Antonio Jiménez fue ratificado como coordinador parlamentario y nombró a dos nuevos vicecoordinadores: Omar Talango Cervantes e Ismael López Garcés, quienes reemplazaron a Jorge Pérez Falconi y Verónica Roca Méndez, destituidos después de que votaron a favor de que el emecista Paul Arce Ontiveros presida la mesa directiva del Congreso.

EL QUIEBRE. En la apertura del periodo de sesiones, el domingo, José Antonio Jiménez dijo que la transformación no se construye con imposiciones ni persecuciones, sino con dignidad, carácter y trabajo a favor del pueblo.

El legislador afirmó que se vive un momento complejo donde la dignidad y el respeto se ponen a prueba ante un ambiente político tenso.

“La dignidad no se negocia ni se administra, incluso cuando hacerlo cuesta y duele. La transformación no puede construirse con imposiciones y persecuciones. Resistir no significa confrontar ni traicionar, sino legislar con la conciencia tranquila y en favor de la ciudadanía”, dijo.

Jiménez insistió en que la transformación debe construirse con coherencia, incluso cuando hacerlo implique costos políticos y rechazó prácticas que incluyan hostigamiento, presiones indebidas o persecuciones políticas dentro de la vida institucional del estado.

En riesgo ı Foto: Especial