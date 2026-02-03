Preinscripciones Puebla: ¿Cómo y cuándo realizarlas para preescolar y primaria?

Las preinscripciones para las escuelas públicas de Puebla estarán disponibles para todos los alumnos de preescolar, así como para los alumnos de primer grado de primaria, secundaria y bachillerato.

El portal para que las madres y padres de familia, así como los tutores de los alumnos de preescolar y primaria puedan realizar la preinscripción estará disponible durante las 24 horas del día, con la finalidad de evitar la asistencia personal a los planteles.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado de Puebla, el periodo de preinscripción en línea estará disponible desde el martes 3 de febrero y concluirá el viernes 27 de febrero.

¿Cómo hacer la preinscripción para preescolar y primaria en Puebla?

Las madres, padres y tutores de las y los estudiantes de todos los grados de preescolar y el primer grado de primaria podrán acceder a la página web oficial de preinscripciones de la SEP a partir de este 3 de febrero.

Para poder hacer la preinscripción se requiere contar con una CURP o el número de Identificación del Alumno (NIA), y los datos generales de la madre, padre o tutor de los estudiantes que serán preinscritos.

Una vez que se ingrese a la página web preinscripcion.seppue.gob.mx, se debe seleccionar el nivel educativo y posteriormente introducir la CURP o NIA de la o el alumno.

Después se debe dar clic en la opción “Comenzar” para que se abra una ventana en la que deberán ingresar los datos del domicilio, escribir los datos de la madre, padre o tutor e ingresar las claves del Centro de trabajo.

Asimismo, se debe indicar si la o el alumno tiene hermanas o hermanos en la escuela seleccionada, y cuando toda la información haya sido proporcionada adecuadamente se debe dar clic en “Guardar” para posteriormente confirmar los datos e imprimir el formato o guardarlo.

Las preinscripción para preescolar estará disponible de la siguiente manera:

Para el primer grado estará disponible para los menores de edad que tengan tres años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2026

Para el segundo grado estará disponible para los menores de edad que tengan cuatro años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2026

Para el primer tercer estará disponible para los menores de edad que tengan cinco años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2026

Mientras que para poder realizar el proceso de preinscripción a primaria se requiere que las y los menores de edad tengan seis años de edad cumplidos antes del 31 de diciembre del 2026.

