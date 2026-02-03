Recibe Sinaloa a más de 145 mil visitantes en el primer puente vacacional del año

Del 31 de enero al 2 de febrero, el estado de Sinaloa recibió a más de 145 mil visitantes en sus diferentes municipios.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que durante el primer puente vacacional del año, se registró una ocupación hotelera del 69 por ciento, con una derrama económica estimada superior a los 893 millones de pesos.

“Sinaloa se reafirma como uno de los destinos más visitados del país, en este primer puente vacacional del año recibimos a miles de turistas que disfrutaron de nuestras hermosas playas, exquisita gastronomía y de toda nuestra cultura y riqueza natural”, afirmó.

Además, la realización de eventos deportivos, gastronómicos, congresos y diferentes actividades atrajeron a un gran número de visitantes, dinamizando la actividad turística y económica en la entidad.

En Mazatlán, se llevó a cabo el Festival del Noroeste de Vinos, el Torneo de Golf Anual de Estrella del Mar, la Feria del Tamal en La Noria y el Congreso Nacional Ferrocarrilero.

A esto se le suma la gran afluencia de turismo extranjero gracias a las ocho rutas aéreas de Canadá y seis de Estados Unidos que actualmente operan, lo que permite que los visitantes internacionales disfruten del clima cálido del puerto, recibiendo así a mas de 115 mil visitantes, una derrama económica superior a los 810 millones de pesos y una ocupación hotelera del 75 por ciento.

Mientras que en Altata, Navolato, se realizó el Altata Biker Fest, con más de 6 mil asistentes, 93 por ciento en la ocupación hotelera y más de 16 millones de pesos de derrama económica.

La Feria del Ostión, en Elota, atrajo a más de 10,000 asistentes y una derrama económica de más de 8 millones de pesos, con un 80 por ciento de ocupación hotelera.

En Guamúchil se llevó a cabo el Tatemado de Garbanzo, con más de 4 mil asistentes, una ocupación hotelera del 87 por ciento y más de 2 millones de pesos de derrama económica.

Mientras que, en Topolobampo el Chiken Fest arrojó una ocupación hotelera del 100 por ciento, con más de 1,000 asistentes y una derrama económica superior a los 750 mil pesos.

🌴✨ Sinaloa rompe récords en el primer puente del año.



Más de 145 mil visitantes, ocupación hotelera de hasta 75% y una derrama económica superior a 893 millones de pesos gracias a playas, gastronomía, cultura y grandes eventos turísticos. 🏖️🍽️🎉

📈🌎 Turismo nacional e… pic.twitter.com/ZdXbBqsIEx — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 3, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR