Se enfrentan Cártel de Sinaloa y CJNG en Tecate, Baja California

Civiles armados, presuntos integrantes de dos organizaciones criminales, se enfrascaron en un tiroteo en el municipio de Tecate, Baja California, por el que al menos una persona resultó lesionada.

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 04:00 horas de este 3 de febrero en la localidad Nueva Colonia Hindú, donde presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa atacaron el domicilio de un jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con el Semanario Zeta.

El medio, con sede en Tijuana, reportó que el intercambio de disparos comenzó luego del ataque a un domicilio y que se habría extendido por alrededor de 40 minutos .

Horas más tarde, el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, informó que un domicilio resultó con daños por múltiples impactos de proyectiles.

Al ofrecer un balance del enfrentamiento, señaló que trece vehículos resultaron con daños por poncha llantas colocados por presuntos criminales sobre la carretera federal Tecate–Ensenada.

Una bala perdida alcanzó a un civil que se encontraba cambiando un neumático de su vehículo, afectado por uno de los poncha llantas. La persona recibió atención médica por una herida superficial y se encuentra fuera de peligro.

Hasta el momento no hay personas detenidas por la reyerta, y las autoridades únicamente aseguraron un vehículo y dos cargadores localizados en su interior , pese a que se identificó la participación de entre ocho y diez unidades de ambos grupos delictivos.

“Eso es de manera general lo que tenemos hasta ahorita. No tenemos detenidos y seguimos con el operativo (...). Sí confirmar que es una agresión entre propias organizaciones delictivas donde interviene la autoridad”, añadió el secretario de Seguridad.

