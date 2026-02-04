Gobierno de Layda culpa de fractura a jefe guinda del congreso campechano

Diputados de la 4T, encabezados por Antonio Jiménez (c.), en imagen de septiembre de 2024.

El gobierno de Campeche atribuyó ayer al diputado morenista Antonio Jiménez y a sus decisiones de excluir a compañeros de su bancada, como el origen de las tensiones y posterior división del grupo parlamentario en el Congreso local.

La administración estatal rechazó que legisladores restauraran la figura del fuero, que había desaparecido en 2016, al considerar que representa un retroceso, y reafirmó el respeto del Gobierno de Layda Sansores a la división de Poderes.

A continuación, el despliegue íntegro de la postura del Gobierno de Campeche:

En relación con la información publicada el 3 de febrero de 2026, el Gobierno de Campeche considera necesario realizar las siguientes precisiones para aportar contexto y evitar interpretaciones incorrectas:

1. No hubo persecución ni operativo para detener legisladores. La Fiscalía General del Estado aclaró que la presencia de personal en las inmediaciones del Congreso no correspondió a ninguna diligencia ministerial, sino a recorridos de vigilancia preventiva, actividad habitual, y que las unidades se detuvieron momentáneamente en la zona sin que existiera orden de aprehensión o diligencia.

2. Lo ocurrido no es represión; es un conflicto político interno del Poder Legislativo. La tensión se explica por decisiones tomadas desde la propia presidencia del Congreso, entre ellas la exclusión deliberada de diputadas y diputados de su grupo parlamentario y la retirada de apoyos de gestión a quienes respaldaron la solicitud de deuda para inversión en infraestructura pública, dejándoles únicamente el pago de su dieta. Estas medidas profundizaron la división y derivaron en la falta de respaldo a su propuesta de mesa directiva.

3. Restituir el fuero es un retroceso. La decisión adoptada en el Congreso de restaurar el fuero no es congruente con la línea pública de la transformación a nivel nacional, que ha sostenido que nadie debe estar por encima de la ley. La postura del Gobierno del estado es clara: no a la reinstalación del fuero; sí a la rendición de cuentas.

4. El Ejecutivo no interviene en el Congreso. El Gobierno del estado, encabezado por Layda Sansores, ha actuado con respeto a la división de poderes. La integración de la mesa directiva y las decisiones internas del Legislativo corresponden exclusivamente a ese poder.

El Gobierno del Estado reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y la inversión en infraestructura pública para el desarrollo de Campeche, y llama a que el debate se conduzca con hechos verificables y contexto completo.

Presidenta llama a la serenidad

En medio de las tensiones políticas en el Congreso de Campeche y el partido gobernante, la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó “a todos” en el estado a la serenidad.

“A todos en Campeche, serenidad y paciencia; paz y amor a todos”, expresó en conferencia, sin tomar partido hacia las figuras políticas que se han dividido después de que Morena perdió el control del Congreso local esta semana.

Cuestionada al respecto, evitó referirse a la gestión de la gobernadora Layda Sansores, o las posturas que han sido emitidas por legisladores locales de Morena.

Sobre el tema, el coordinador guinda en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, exhortó a Sansores a respetar la división de poderes y evitar confrontaciones con diputados locales.

“Exhorto a que se respete a los poderes y que el Legislativo pueda seguir reuniéndose y realizar sus actividades sin presión alguna”, señaló en un exhorto que, dijo, se formalizará ante la mesa directiva de San Lázaro en los próximos días.

Consideró que ese tipo de confrontaciones dañan la unidad y la imagen del partido no sólo a nivel local, sino nacional: “Este tipo de eventos o manifestaciones políticas afectan la unidad y la cohesión del movimiento político al que pertenecemos, y también afectan la imagen nacional”, dijo, y llamó a “privilegiar la política y abandonar la confrontación”.

Por separado, Karla Toledo, senadora del PRI por Campeche, opinó que la crisis de ingobernabilidad en esa entidad es resultado del autoritarismo y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos por parte de la gobernadora.

“El grupo mayoritario de Morena también tiene una aspiración política y dirán: ‘Bueno, vamos a echarnos encima una deuda’, cuando realmente no sabemos en qué se va a ocupar esto y pues también eso se traduce en pérdida de votos”, dijo.

Por su parte, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, expresó en redes sociales: “Mi solidaridad con Antonio Jiménez y los legisladores de Morena que han alzado la voz contra la corrupción, el endeudamiento y el autoritarismo que vive Campeche”.

La declaración introduce un matiz político al caso, al colocar el tema en el terreno del debate entre fuerzas locales, mientras Morena insiste en que se trata de rumores sin fundamento.

Ayer, a las puertas del Palacio Legislativo, Carlos Ucan Yam, diputado local de Campeche, acompañado de legisladores morenistas, reiteró que han sido falsas las acusaciones emitidas por parte de su compañero de bancada, Antonio Jiménez, en relación con los supuestos intentos para detenerlo en esa entidad.

Sostuvo que las versiones difundidas durante el domingo y lunes pasados sobre un presunto operativo para detenerlo carecen de sustento y tienen una intención política, que busca generar inestabilidad en Campeche, en un contexto de reacomodos internos en el Poder Legislativo.