Balacera en centro de Monterrey deja al menos 7 heridos; buscan a responsables

Balacera en centro de Monterrey deja al menos 7 heridos.

Una balacera en el centro de Monterrey, Nuevo León, dejó como saldo al menos 7 personas heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió después de las 18:00 horas, cuando un grupo de 4 personas armadas se agredieron entre sí.

Elementos de emergencia y de seguridad acudieron cruce de avenida Juárez y Arramberri, en la zona de Colegio Civil.

Entre los lesionados, se encuentran:

2 hombres

5 mujeres

Los heridos fueron trasladados a un nosocomio para su atención médica. Las edades de las víctimas van de los 16 años a los 60 años de edad.

Las personas presentaron impactos de balas en las extremidades, abdomen y glúteos. Hasta el momento, no se reportan personas muertas.

Las autoridades de Monterrey ya comenzaron las investigaciones para dar con los responsables, quienes ya fueron identificados.

