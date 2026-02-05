Balacera en centro de Monterrey deja al menos 7 heridos; buscan a responsables

Una balacera en el centro de Monterrey, Nuevo León, dejó como saldo al menos 7 personas heridas.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió después de las 18:00 horas, cuando un grupo de 4 personas armadas se agredieron entre sí.
Elementos de emergencia y de seguridad acudieron cruce de avenida Juárez y Arramberri, en la zona de Colegio Civil.
Entre los lesionados, se encuentran:
- 2 hombres
- 5 mujeres
Los heridos fueron trasladados a un nosocomio para su atención médica. Las edades de las víctimas van de los 16 años a los 60 años de edad.
Las personas presentaron impactos de balas en las extremidades, abdomen y glúteos. Hasta el momento, no se reportan personas muertas.
Las autoridades de Monterrey ya comenzaron las investigaciones para dar con los responsables, quienes ya fueron identificados.
JVR