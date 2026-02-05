¿Cuáles son los descuentos revalidacion vehicular 2026 en Chihuahua y hasta cuándo son válidos?

Descuento de la revalidación vehicular en Chihuahua

Durante el 2026 se ofrecerán descuentos para que las personas realicen su pago correspondiente a la revalidación vehicular.

El gobierno de Chihuahua pondrá a disposición de los dueños de automóviles descuentos para el pago de la revalidación vehicular durante febrero, marzo y abril, con la finalidad de que los usuarios realicen su pago a tiempo y eviten recargos.

Este pago, que incluye la expedición de la tarjeta de circulación, la contribución de la Cruz Roja, y el Impuesto Universitario, podrá realizarse por medio de WhatsApp al número (614) 372 1700, así como en tiendas de autoservicio y bancos participantes.

¿Cuáles son los descuentos revalidacion vehicular en Chihuahua?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, en la campaña Revalidación Vehicular 2026 se ofrecerán los descuentos conforme a los modelos de los automóviles.

Durante febrero la revalicación vehicular tendrá los siguientes costos:

2021 al 2027: Dos mil 325

2016 al 2020: Dos mil 272

2011 al 2015: Dos mil 068

2006 al 2010: Mil 915

2001 al 2005: Mil 762

1996 al 2000: Mil 660

1995 y anteriores: Mil 507

Descuento de la revalidación vehicular febrero en Chihuahua ı Foto: Captura de pantalla

Durante marzo la revalicación vehicular tendrá los siguientes costos:

2021 al 2027: Dos mil 427

2016 al 2020: Dos mil 374

2011 al 2015: Dos mil 170

2006 al 2010: Dos mil 017

2001 al 2005: Mil 864

1996 al 2000: Mil 762

1995 y anteriores: Mil 558

Descuento de la revalidación vehicular marzo en Chihuahua ı Foto: Captura de pantalla

Durante abril la revalicación vehicular tendrá los siguientes costos:

2021 al 2027: Dos mil 529

2016 al 2020: Dos mil 476

2011 al 2015: Dos mil 272

2006 al 2010: Dos mil 119

2001 al 2005: Mil 966

1996 al 2000: Mil 864

1995 anteriores: Mil 609

Descuento de la revalidación vehicular abril en Chihuahua ı Foto: Captura de pantalla

En Chihuahua y Juárez la Revalidación Vehicular puede pagarse en las Recaudaciones de Rentas de lunes a viernes desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas.

En cuanto a los demás municipios de la entidad, el pago puede ser emitido 09:00 horas hasta las 15:00 horas, y los días sábado el pago puede realizarse en los módulos de Galerías Tec y Sendero ubicados en Ciudad Juárez.

En Chihuahua capital el pago puede realizarse los días sábado en el módulo Mirador y Libra a partir de las 09:00 horas y hasta las 14:00 horas; asimismo, este pago puede realizarse en la página web ipagos.gob.mx.

