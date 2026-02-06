Detienen a alcalde morenista de Tequila acusado de ligas con el CJNG y extorsión

Detienen a edil de Tequila por extorsión y nexos con el CJNG

Autoridades federales detuvieron al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, y a tres de sus colaboradores en el municipio, en un operativo coordinado con las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

“En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego ‘N’, presidente municipal de Tequila, Jalisco”, escribió en su cuenta de X, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El Dato: El PRI en San Lázaro afirmó que actuar contra alcaldes ligados al crimen es fundamental para recuperar la paz y sostuvo que las autoridades estatales deben asumir su responsabilidad.

“También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas”, agregó el funcionario.

TE RECOMENDAMOS: Supervisan avances del proyecto IMSS va por modernizar UMF en Querétaro

El alcalde morenista tomó protesta el pasado el primero de octubre de 2024, tras derrotar en las elecciones al candidato del PAN y PRI, Guillermo Cordero García.

De acuerdo con las investigaciones, el edil encabezaría “un esquema de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras en el estado”, además de haber indicios de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Diego Rivera Navarro fue acusado de extorsión por la empresa tequilera José Cuervo, quien se negó a pagar impuestos al Ayuntamiento de Tequila por 60 millones de pesos, ya que consideró excesivo el cobro de impuestos y otras multas.

El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, ayer, tras ser detenido por autoridades federales. ı Foto: Especial

Tras la negativa de pagar impuestos, las autoridades municipales clausuraron la fábrica de la empresa que se ubica en Tequila y fue tomada por policías municipales. El edil argumentó que esta acción respondió a supuesta falta de pago del impuesto predial y de licencias de construcción, urbanización y operatividad.

Días después de esta acción el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, fiscal estatal, confirmó que la empresa José Cuervo presentó ante la dependencia una denuncia contra el edil y algunos funcionarios por el delito de extorsión.

Además de ser acusado por este ilícito, el alcalde también es investigado por un concierto de la agrupación musical Los Alegres del Barranco realizado en Tequila, donde hicieron apología del delito al cantar corridos sobre el líder del CJNG, Nemesio Oseguera.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 4 de mayo cuando el grupo mencionado tocó piezas musicales en los cuales hicieron referencia a grupos delictivos en un lienzo charro del municipio de Tequila.

Tras la detención del edil, la dirigencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena emitió un comunicado en el que aseguró que nadie debe estar por encima de la ley, además de que confían en que se garantizará el debido proceso. “Morena es un movimiento que cree y defiende el Estado de derecho. En este y en cualquier caso, nuestra posición es clara y consistente: nadie está por encima de la ley”, refirió.

También señaló que el partido será respetuoso de las instituciones y de las investigaciones que se lleven a cabo, quienes serán los que determinen responsabilidades, las cuales deberán asumirse conforme a la ley sin privilegios y excepciones.

Por su parte, la dirigencia nacional de Morena reiteró que el combate a la corrupción es una política de Estado y debe aplicarse sin privilegios, sin excepciones y sin distinción de colores partidistas.

A través de un posicionamiento, el guinda celebró que las instituciones actúen y que los procedimientos legales sigan su curso, como parte del fortalecimiento del Estado de Derecho y de la confianza ciudadana en la vida pública.

“Los principios se sostienen porque solo así se construye una vida pública honesta, institucional y sin impunidad”, expresó Morena, al subrayar que su compromiso es con el pueblo de México y con la legalidad. Además, afirmó que mantener una actuación firme contra la corrupción es una responsabilidad asumida frente al país y una condición indispensable para consolidar una vida pública basada en la honestidad y la rendición de cuentas.

EDILES AL SERVICIO DEL CRIMEN. De 2025 a la fecha, nueve alcaldes, en su mayoría de Morena, han sido detenidos por tener vínculos con el crimen organizado, principalmente con el CJNG.

En una revisión hecha por La Razón, el estado con mayores casos de ediles detenidos por sus vínculos con el crimen organizado son Chiapas, con tres casos; Jalisco, con dos; mientras que Zacatecas y el Estado de México registran un caso.

En Chiapas, los presidentes municipales de Bella Vista, Rosember López; Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro, y Cintapala, Ernesto Cruz Díaz, fueron detenidos por sus presuntos vínculos con el CJNG.

En el Estado de México fue detenida la alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, por su relación con La Familia Michoacana, agrupación a la que le habría pedido ayuda para asesinar al síndico municipal de esa localidad, Miguel Ángel Lara de la Cruz. También María del Rosario, alcaldesa del municipio de San Tomas de los Plátanos, detenida el 8 de febrero de 2025 por los delitos de extorsión y secuestro.

Además, su esposo, Pedro Luis Hernández de Paz, alcalde de Santo Tomas, fue detenido y acusado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de brindar protección a La Familia Michoacana y colaborar con esta organización en sus actividades criminales.

De igual forma, el alcalde de Apulco, Zacatecas, Mauro Yuriel, aprehendido junto con otros cuatro hombres por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa con el CJNG.

En el caso de Jalisco, el alcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago fue detenido debido a su involucramiento en las actividades que realizaba el Cártel Jalisco Nueva Generación en el Rancho Izaguirre.

Sin impunidad ı Foto: Especial

Habrá más arrestos de funcionarios: Lemus

Por Yulia Bonilla y Alan Gallegos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, adelantó que vendrán más detenciones de funcionarios presuntamente vinculados con la actividad ilícita del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, quien fue detenido este jueves. “De otros alcaldes no tengo información, de otros funcionarios sí, no puedo decir nombres porque ya no estarían allá”, dijo.

El mandatario emecista celebró las acciones coordinadas con el Gobierno federal para lograr la detención del alcalde de Tequila y garantizó la gobernabilidad en el ayuntamiento.

“Desde esta madrugada he mantenido una coordinación absoluta con el secretario de Seguridad @OHarfuch, por la detención del alcalde de Tequila, junto con un grupo de funcionarios municipales vinculados a actividades de extorsión. Asimismo, he tenido comunicación directa con @SEGOB_mx, para garantizar la gobernabilidad en el municipio.

El Dato: La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que en su partido no existen intocables ni pactos de impunidad; se debe investigar y sancionar conforme a la ley.

“Desde primera hora enviamos policías estatales al municipio para brindar seguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía de Tequila. Reconozco el trabajo comprometido de la @SSPCMexico, del @GobiernoMX y de la Presidenta @Claudiashein en el combate a la extorsión y a la corrupción. Cuentan con nuestro apoyo para colaborar siempre”, señaló a través de redes sociales.

Lemus Navarro asistió a la conmemoración del aniversario de la Constitución en Querétaro; desde allí señaló que, tras la captura del presidente municipal de Tequila, los gobiernos federal y estatal analizan las rutas a seguir en la demarcación, entre las que se contempla que el Ejército asuma el control de manera temporal.

Además, aseguró que ambos niveles de gobierno buscan qué ruta seguir en cuanto a dos asuntos, donde el primero es darle “viabilidad política, constitucional y de gobernabilidad” a Tequila.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, ayer, en un mensaje difundido en redes sociales. ı Foto: Captura de video

El segundo es el del mando en seguridad que guiará a partir de ahora, en donde se estudian tres opciones: la primera, que el gobierno estatal intervenga, debido a que otro de los detenidos fue el director de Seguridad Pública del municipio, Juan Manuel Pérez.

La segunda, expuso, es que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) o el Ejército asuma el control; la tercera opción es que, quien asuma como alcalde o alcaldesa interina, tome la decisión de quién quedará al frente.

“Hay tres opciones que estamos ahora analizando en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública federal. Una, que el gobierno del Estado de Jalisco intervenga la policía de Tequila; hay que recordar que uno de los detenidos es el director de Seguridad Pública del municipio de Tequila. Segunda opción: que la propia Secretaría federal o el Ejército mismo puedan tomar las riendas de la comisaría de Tequila.

“Y tercera opción: permitir que el presidente o presidenta municipal interina que defina el propio ayuntamiento nombre a un director de seguridad pública. Es una determinación muy importante que estaremos valorando con el Gobierno federal, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Seguridad Pública, para tomar una decisión que le dé tranquilidad a la gente”, declaró.

En conferencia de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco informó que se hará cargo de la vigilancia del municipio de Tequila tras la detención del alcalde. Además, se realizó una inspección administrativa a la Comisaría de Seguridad Pública, lo que incluye una revisión a la licencia colectiva que podría derivar en desarme de los oficiales municipales.

“Actualmente, se encuentra un convoy de la policía estatal, dando seguridad y atendiendo los reportes que pudieran salir por parte del escudo urbano. ”.

Por la tarde, el mandatario estatal refrendó su compromiso con el pueblo de Tequila: “No están solos, cuentan con todo mi respaldo”.

A través de un videomensaje, señaló que, “ante la detención del presidente municipal y otros trabajadores del municipio, he estado en comunicación directa con el Gobierno de México, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Secretaría de Gobernación para regresar la paz a Tequila. Por ello, reforzamos la seguridad con elementos estatales, en coordinación con las fuerzas federales. Nos aseguraremos que exista gobernabilidad, que la Policía esté para cuidarles y para que las familias y las empresas puedan seguir trabajando con tranquilidad.

“Además, vamos a estar cerca con apoyo y presencia del gobierno, caravanas de servicios públicos, ferias de empleo y actividades culturales que fortalezcan la vida del municipio y el trabajo de su gente.

“Adicionalmente a ello vamos a tener muchas actividades para el Mundial de Fútbol en Tequila…Vamos a hacer todo lo que esté de nuestro lado para regresarle la paz y la prosperidad a Tequila. Tienen todo mi apoyo”, agregó.



