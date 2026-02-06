Evelyn Salgado refuerza políticas y programas de protección a las mujeres en Guerrero.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda reafirmó que su compromiso con las mujeres guerrerenses “sigue tan firme como el primer día de su mandato como la primera gobernadora de Guerrero”, al presentar junto a la secretaria de la Mujer, Hilda Ruth Lorenzo Hernández, los ejes estratégicos para promover la igualdad y prevenir la violencia de género en la entidad.

En una transmisión en vivo, la mandataria llamó a no tolerar ningún tipo de agresión contra las mujeres e invitó a conocer el violentómetro, ahora traducido a lenguas originarias, así como la cartilla de los derechos de la mujer, con el propósito de que cada guerrerense conozca y ejerza su derecho a una vida con respeto, dignidad y libre de discriminación.

La titular de la Secretaría de la Mujer, Hilda Ruth Lorenzo Hernández, destacó que más de la mitad de la población del estado son mujeres, por lo que el plan de trabajo, alineado a la Agenda 2030, al Plan Nacional y al Plan Estatal de Desarrollo, se enfoca en atender las realidades del territorio con acciones concretas.

Entre los ejes prioritarios se encuentran la prevención y atención de la violencia; el empoderamiento económico; salud, educación y sensibilización; y la participación política, con el objetivo de garantizar espacios seguros, impulsar su desarrollo y reconocer su contribución en condiciones de igualdad.

Presentamos los ejes y objetivos del plan de trabajo de la @SemujerGro en compañía de su nueva titular, Hilda Ruth Lorenzo Hernández.



Este plan se sustenta en cuatro ejes prioritarios:

🛡️ Prevención y atención de la violencia

💼 Empoderamiento económico

pic.twitter.com/2jEwLIHyMh — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) February 6, 2026

Como parte del fortalecimiento institucional y en coordinación con el Gobierno de México, se anunció el incremento de los espacios de atención de 22 a 31 Centros Libres en Guerrero, además del reforzamiento de refugios para mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia extrema, el Centro de Justicia en la Montaña y las acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género.

Con inversión estatal directa, dijo la funcionaria, también se fortalecerán programas como la atención a la Alerta de Violencia de Género “Guerrero ACTÚA”, las Unidades de Género, las estrategias para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como el cumplimiento de resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La gobernadora subrayó que su administración impulsa estrategias como el Protocolo Violeta, la Tarjeta Violeta y el Transporte Violeta, con el propósito de convertir a Guerrero en un santuario para las mujeres. Añadió que quienes requieran apoyo pueden acudir a las ocho delegaciones regionales, a la Procuraduría de la Mujer y a los centros de atención para recibir acompañamiento integral, reiterando su compromiso de impulsar políticas públicas con perspectiva de género.

JVR